Sentido mensaje de Luis Ernesto Gómez a Claudia López y Angélica Lozano por el bebé que perdieron

Senadora Angélica Lozano y su esposa, la alcaldesa de Bogotá Claudia López; a la derecha, secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Fotos: tomadas de redes sociales.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López le sacó lágrimas a varios colombianos luego de revelar que, a inicios de 2021, su esposa, la senadora Angélica Lozano perdió al bebé que estaba esperando tras inseminarse artificialmente; las reacciones no se hicieron esperar y la del secretario de Gobierno de la capital, Luis Ernesto Gómez, no se hizo esperar.

“Hicimos varios intentos y finalmente en diciembre funcionó. Quedamos embarazadas. Entonces nos dijimos: “Bueno, ¿Qué es esta felicidad? Paremos una semana”. Y se armó todo este escándalo porque iba a parar en un momento en el que las cosas se pusieron peor de lo que esperábamos. Se puso muy difícil la situación en Bogotá, tuvimos que volver”, comentó la alcaldesa a la Revista Bocas.

Gómez, quien es la mano derecha de la mandataria en la dirección de la ciudad más grande de Colombia, hizo sentidas y emotivas publicaciones tanto en Facebook como en Twitter donde expresó su solidaridad con su jefa y su conyugue.

“He estado a tu lado en los momentos más difíciles de esta alcaldía y sé cuán grandes han sido los sacrificios personales que has asumido. Todo mi cariño y amistad para ti mi ⁦Claudia López y para mi querida ⁦Angélica Lozano”, expresó el funcionario del Distrito.

Gómez / Twitter

Al mensaje, Lozano reaccionó con otro conmovedor mensaje en el que expresó lo emocionada que se siente porque su esposa y ella puedan contar con el apoyo de Gómez: “Gracias querido Lucho. Regalo de la vida que Claudia cuente contigo, y para mí, contar contigo”, trinó la parlamentaria ‘verde’.

Lozano / Twitter

Cabe recordar que en enero de 2021, cuando la congresista de la Alianza Verde perdió a la criatura, se había encendido una dura polémica por las vacaciones que ella y Claudia López se habían tomado en Costa Rica durante una de las crisis más duras que afrontó Bogotá por culpa de la pandemia.

Dicha situación coincidió con las cifras de muertos y contagios más altas de covid-19 en la capital del país, por lo que varios adversarios políticos de López, así como millones de ciudadanos bogotanos, cuestionaron con vehemencia a la mandataria.

El 25 de enero fue uno de los días más tristes para Claudia López, dado que el mismo día en el que le hicieron la audiencia de revocatoria de mandato se enteró de que Angélica, que había cumplido para ese entonces 11 semanas de embarazo, había perdido el bebé que les había creado tanta ilusión a las dos.

En su diálogo con Bocas, López contó que ese día desde por la mañana la senadora se sintió particularmente enferma, pero no le comentó nada a la alcaldesa para no desconcentrarla del proceso que tenía que enfrentar. Pasaron las horas y el malestar empeoró pues comenzó a sangrar, por lo que Lozano se fue a urgencias sola, adolorida y finalmente en la tarde entre expectativas, exámenes y nerviosismo se enteró que había sido un aborto espontaneo y en la noche tuvo que comentarle a la alcaldesa.

“Perdimos el bebé. Uno, en todo caso, nunca sabe si finalmente iba a pasar, pero es difícil tener un bebé en medio de semejante palera. Eso fue muy doloroso. Yo no me he repuesto porque el dolor es proporcional a la ilusión. Fue muy duro”, narró López con un profundo dolor.

Otras figuras políticas también expresaron su solidaridad con una de las parejas de la política colombiana más conocidas. Por su parte, el senador Rodrigo Lara catalogó como “dura” las declaraciones de la alcaldesa y dijo: “Muy duro lo que hoy reveló Claudia López en su entrevista a una revista. Mi abrazo, mi solidaridad y todo mi cariño para Angélica Lozano”, aseguró.

