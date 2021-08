Programación deportiva en Colombia para este 24 de agosto: Vuelta a España y Champions League

CALI. Agosto 15 de 2021. América de Cali y Atletico Nacional se enfrentaron en juego válido por la octava fecha del Liga Femenina BetPlay jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. (Cortesía Dimayor)

Este martes 24 de agosto se llevará a cabo una programación variada de deportes. El día comienza con la décima etapa de la Vuelta a España 2021, y terminará con el encuentro de All Star Game Skills Challenge.

Por su lado, la Vuelta a España 2021, que este lunes se llevó a cabo el primer día de descanso en Almería, retoma hoy el camino con la décima etapa, un recorrido de 189 kilómetros entre Roquetas de Mar y Rincón de la Victoria con un puerto explosivo, el de Almáchar, a 15 de meta.

Es una subida de 11 kilómetros al 5 por ciento, aunque lo realmente duro y lo que promete romper al pelotón es el tramo final de 4,5 kilómetros con rampas de hasta el 14 por ciento. Cabe resaltar que Miguel Ángel López volvió al podio de la Vuelta a España y se ubica tercero a 1′21′' de Primoz Roglic, líder de la carrera; mientras que Egan Bernal es quinto a 1′52′'.

Por otro lado, se estará disputando la octava fecha de la segunda fase de la Liga Argentina. Para este certamen habrá cuatro partidos: Colón vs. Sarmiento; Patronato vs. Banfield; Atlético Tucumán vs. Independiente y Racing vs. Central Córdoba.

La Vuelta a España 2021

Etapa: 10.

Hora: 8:30 a. m, hora colombiana.

Canal: ESPN - Canal Caracol.

Liga Femenina de Fútbol Colombiano

Partido: Bucaramanga vs. América

Hora: 05:30 p.m., hora colombiana.

Canal: Win Sports

Partido: Cali vs. Nacional

Hora: 05:30 p.m., hora colombiana.

Canal: Win+

Superliga Argentina

Partido: Patronato vs. Banfield

Hora: 12:15 p.m., hora colombiana.

Canal: TyC Sports

Partido: Colón vs. Sarmiento

Hora: 02:30 p.m., hora colombiana.

Canal: TyC Sports

Partido: Atlético Tucumán vs. Independiente

Hora: 04:45 p.m., hora colombiana.

Canal: TyC Sports

Partido: Racing vs. Central Córdoba

Hora: 07:00 p.m., hora colombiana.

Canal: ESPN

UEFA Champions League

Partido: Playoffs Ferencvaros vs. Young Boys

Hora: 01:50 p.m., hora colombiana.

Canal: ESPN 3.

Partido: Playoffs PSV vs. Benfica

Hora: 01:50 p.m., hora colombiana.

Canal: ESPN 2.

La Major League Soccer

Partido: All Star Game Skills Challenge

Hora: 08:00 p.m., hora colombiana.

Canal: ESPN 3.

Grandes Ligas de Béisbol - MLB

Partido: San Diego Padres vs. Los Angeles Dodgers

Hora: 09:00 p.m., hora colombiana.

Canal: ESPN Extra.

