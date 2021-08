En Bogotá no habría vacunas Sinovac para segunda dosis

A worker holds a vial of China's Sinovac COVID-19 vaccine produced by VACSERA Co. in Cairo, Egypt July 8, 2021. Picture taken July 8, 2021. REUTERS/Shokry Hussien

Desde este lunes 23 de agosto se registraron varios reportes en redes sociales de personas en la capital colombiana que no pudieron encontrar dosis de vacunas contra el covid-19 de marca Sinovac, para segunda aplicación.

Muchos de los bogotanos recorrieron varios puntos de la ciudad, pero no pudieron encontrar el biológico del laboratorio chino. La propia Secretaría de Salud anunció en el reporte diario sobre vacunación, que por el momento no se encuentran dosis de Sinovac y no hay más viales reservados.

Asimismo, la Alcaldía de Bogotá dijo que para la ciudad y en contenedores hay 143.706 vacunas para segundas dosis de Pfizer y AstraZeneca, pero ninguna del laboratorio chino.

Miles de personas que tenían programada para esta semana la cita de segunda dosis de Sinovac, tendrán que esperar para poder aplicarse el biológico que ayuda a prevenir la muerte y enfermedad grave del covid-19.

El último lote que llegó de esta vacuna se registró el 18 de julio y por ahora, no hay una fecha concreta de la llegada de un nuevo lote de dosis al país.

Gestarsalud, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud, se comunicó con el Gobierno nacional, que afirmó que las personas tendrían que esperar unas cuantas semanas para que llegue un nuevo cargamento de vacunas, pero el Ministerio de Salud estaría trabajando para que lleguen lo más pronto posible.

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), afirmó que en las próximas tres semanas llegarían más dosis.

En este momento, en el país estamos esperando las dosis que corresponden a la asignación mediante el mecanismo Covax, que asciende a cerca de dos millones de dosis que estaremos recibiendo en las próximas tres semanas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en ese grupo que estaremos recibiendo están estas segundas dosis que en algunas zonas del país se ha mencionado estarían pendientes para aplicación.

A pesar de las escasez del biológico, el pasado 14 de agosto se conoció que Colombia donó 20.000 dosis de Sinovac a Paraguay. La periodista Camila Zuluaga informó en Blu Radio que la encargada de esta gestión fue la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) de Colombia y que también hace parte a lo pactado en los acuerdos multilaterales de vacunas, como el COVAX. Esto, con fines de cooperar en la lucha contra la pandemia en la región.

De acuerdo con el medio, la primera entrega de las dosis se hizo el pasado 7 de agosto y fueron 6.896 dosis las que arribaron a suelo paraguayo. El pasado viernes, Colombia completó la entrega de 13.104 unidades de la vacuna china. La donación, afirmó la emisora, contó con el apoyo de empresas privadas, las cuales cuentan con una dotación de dos millones y medio de dosis de esta farmacéutica.

A pesar de que haga parte de los acuerdos multilaterales y que el APC haya asegurado que se trata de suplir necesidades básicas a los grupos poblacionales más vulnerables, esta es la única donación de vacunas que se hará a nombre de Colombia hacia otros países.

Sin embargo, Colombia habría hecho presencia en cooperación monetaria en el continente. “Colombia también ha cooperado con la superación de los efectos causados por la pandemia del COVID-19, especialmente con los países de la región (América Latina y El Caribe), para ello ha destinado del Fondo de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria FOCAI, el cual es administrado por APC-Colombia”, indicó la agencia al medio.

