Comenzaron las batallas en ‘La Voz Kids’: talento, decisiones polémicas y muchas lágrimas

Una nueva etapa comenzó en ‘La Voz Kids’. El pasado jueves 19 de agosto terminaron las audiciones a ciegas, ya con los equipos consolidados y con miras a la siguiente fase: las ‘batallas’ donde tres pequeños de un mismo grupo se enfrentan para escoger a uno solo. En la primera jornada, ni los jueces ni sus asesores la tuvieron fácil, incluso hubo decisiones divididas y hasta llanto por parte de Natalia Jiménez a la hora de eliminar dos voces de su conjunto.

Isabella, Angie y Danna, integrantes del equipo Jesús, se encargaron de abrir esta fase, las tres cantando ‘La nave del olvido’ conocida en la voz del mexicano José José. Al final de la presentación, tanto el exintegrante de Reik como sus asesoras, Olga Vives y Camila Esguerra, dos de las voces del grupo ‘Ventino’, no la tuvieron fácil y no les quedó de otra que elogiar el talento de las pequeñas.

“No entiendo qué pasó… hay gente que los nervios del escenario los vuelven chiquiticos, pero ustedes se convirtieron de una manera impresionante”, mencionó Camila, entretanto que Jesús no podría creer lo que acababa de escuchar.

“Se me cae la baba, estoy enamorado de las tres, me muero de admiración, de orgullo (…) fue muy impresionante el crecimiento que ha habido de las tres, todas empezaron muy nerviosas, muy contenidas, pero mira los vozarrones que se sacaron, estoy maravillado por ustedes”, alabó el artista. Axel y Yéison Jiménez también contribuyeron a la lluvia de halagos. Luego de una difícil decisión, Jesús escogió a Isabella.

Era el turno de que Isabella, Shaireth e Isa Tous se enfrentaran en el escenario; las tres veían de grandes presentaciones y la decisión no era fácil para Natalia Jiménez, mucho menos para su asesor, el colombiano Yéison Jiménez. Cantaron ‘La vida es un carnaval’, éxito recordado en la voz de Celia Cruz. Todos los artistas y sus acompañantes quedaron maravillados y la primera en elogiar a las pequeñas fue su propia mentora: “Ellas cumplieron, les pusimos sus pruebas, las pusimos a que se soltaran… y esta canción no es fácil porque tienes que cantarla bien, bailarla bien y meterte al público en el bolsillo”.

“Nos enfocamos también en la vocalización”, dijo el intérprete de música popular. Por su parte, Axel confesó que, “el magnetismo que me generaron estas tres niñas, no me pasó antes en mi vida”, le decía a su colega Andrés Cepeda.

“Mirá que he participado en otras ediciones de ‘La Voz’ y no me había pasado, no se podía sacar los ojos encima; además de la energía… es increíble”, remató el argentino. Por su parte, el equipo Jesús resaltó también el contacto visual.

La decisión de escoger una sola fue muy difícil para Natalia, a tal punto de que empezó a llorar pero finalmente escogió a la pequeña Shaireth. Era la segunda clasificada a la siguiente ronda.

Ahora, le tocaba a Cepeda mostrar a tres de sus mejores talentos y que llamaron la atención de muchos televidentes en las audiciones a ciegas: Josué, desde Medellín; Yosneyder, de Cúcuta; y representando a Nariño, Miguel Ángel. El trío cantó ‘Te quiero, te quiero’ de Nino Bravo y desde el primer minuto muchos en redes como Twitter daban por ganador a Josué. Al final del canto, tanto jurados como asesores aplaudieron de pie a los menores: ni Cepeda ni Axel la tenían fácil, pero debían escoger a uno solo.

“Me hacen sentir muy orgulloso, excelentes representantes de este equipo (…) Fue una canción con una profundidad tremenda; esas interpretaciones… parecen esos niños aplicadísimos del salón que todo lo hacen perfecto. Hicieron la tarea exactamente como se las había recomendado”, exclamó el bogotano, quien efectivamente se inclinó por la voz del niño de Medellín.

En Twitter los memes no se hicieron esperar. Primero, el hasthtag ‘#LaVozKids’ fue primera tendencia mientras se transmitía el programa y muchos usurarios destacaron los talentos de los nueve concursantes; mientras que otros señalaron que en el equipo Natalia quien mereció pasar fue Isabella y no Shaireth.





