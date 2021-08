Suspenden aplicación de dosis de Sinovac en Medellín y Cartagena por escasez de vacunas

Vacunas de CoronaVac elaboradas por el laboratorio chino Sinovac. EFE/EPA/SEDAT SUNA/Archivo

Las alcaldías de Medellín (Antioquia) y Cartagena (Bolívar) se vieron obligadas a suspender la aplicación de segundas dosis de la vacuna de Sinovac por desabastecimiento de las mismas. La decisión se tomó este 22 de agosto ya que, aunque el déficit de viales de la farmacéutica china se reportó hace varios días en ambas ciudades, hasta la fecha a las autoridades locales no se ha notificado el envío de otro lote.

Incluso, en el caso de Cartagena se determinó suspender la aplicación de primeras dosis, pues no saben cuándo Sinovac enviará otro cargamento de vacunas al país. Las autoridades aseguran que no quieren exponer a los ciudadanos retrasando la fecha para completar su esquema de inmunización.

“Se suspende la aplicación de segundas dosis de Sinovac. Debido al desabastecimiento y la alta demanda de este biológico para segundas dosis. El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) ha determinado suspender su aplicación hasta que la farmacéutica envíe al país”, informó la Alcaldía de Cartagena a través de redes sociales.

En cuanto a Medellín, las autoridades no han confirmado si también suspendieron la aplicación de primeras dosis de Sinovac. En la capital antioqueña enviaron un mensaje al Gobierno nacional para gestionar pronto un nuevo lote de vacunas chinas y que se priorice la ciudad para el envío.

Hay que mencionar que en este punto del país últimamente han estado escaseando las vacunas de distintas farmacéuticas. Durante la segunda semana de agosto se agotaron las dosis de Moderna, pero por fortuna llegaron pronto y esto permitió seguir inmunizando a más personas contra el covid-19.

Otro punto para aclarar es que, aunque ahora escaseen las vacunas de Sinovac en Medellín y Cartagena, el plan Nacional de Vacunación sigue activo. En ambas ciudades se siguen aplicando vacunas de las otras cuatro farmacéuticas con las que el país tiene acuerdos, ya sea directos o por el mecanismo Covax: Janssen, Astrazeneca, Moderna y Pfizer.

Se espera que lleguen más vacunas de Sinovac, y de otros laboratorios pronto, para así continuar implementando el Plan Nacional de Vacunación en todo el país. De hecho, este mismo domingo el Ministerio de Salud (MinSalud) anunció que el país superó las 33 millones de dosis aplicadas.

En concreto, según el más reciente informe del Ministerio de Salud (MinSalud), con corte a las 11:59 p.m. del 21 de agosto, en todo el país se han aplicado 33.255.471 vacunas, de esta cifra, 14.208.967 personas ya tienen su esquema de inmunización completo. 11.502.457 personas recibieron dos dosis ya sea de Pfizer, Astrazeneca, Moderna o Sinovac; y 2.706.510 ciudadanos fueron inmunizados con monodosis de Janssen.

MinSalud recuerda que vacunarse es esencial para proteger a la población. Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio, explica que esto sucede ya que las vacunas son efectivas para reducir muertes y hospitalizaciones, pero dada la aparición de nuevos linajes y que algunos evaden la respuesta inmune, incluso de las vacunas, parece ser que la efectividad de estas para reducir contagios tiende a ser menor.

Aclaró que esto no quiere decir que las vacunas no sirvan para evitar el contagio, pero se puede afectar un poco; se mantiene la efectividad para formas graves. Además, todavía hay una alta población de personas susceptibles que no se han vacunado, y si bien las vacunas tienen una efectividad muy alta, no es del 100 por ciento.

A pesar de esto, la principal estrategia para seguir enfrentando el virus es la vacunación, por lo que tenemos que seguir avanzando en el volumen y buscar a las personas de riesgo que todavía no se han vacunado. Como medida adicional, se continuará fortaleciendo la vigilancia epidemiológica. Dentro de esta se encuentra la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, PRASS.

SEGUIR LEYENDO: