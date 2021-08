Con silleta artística, Luis Felipe Londoño fue el ganador de la edición 64 del Desfile de Silleteros

Premiación Desfile de Silleteros. Feria de las Flores 2021. Alcaldía de Medellín.

La Feria de las Flores cerró con el espectacular y tradicional Desfile de Silleteros, en el que con una silleta de la categoría Artística, Luis Felipe Londoño Londoño se consagró como el ganador absoluto entre 510 silleteros que participaron en la edición 64 Feria de las Flores 2021.

Su obra, con un peso aproximado de 90 kilos, recogió unas 15 variedades de flores, entre ellas: pinochos, cartuchos y siemprevivas. Su inspiración fue una chiva, en alusión al mensaje: “Que nuestros caminos sean la fuerza, la fe y el amor”. Al cierre desfilaron los silleteros, incluyendo los 55 finalistas y 10 creaciones de patrocinadores.

“El año pasado no tuvimos la posibilidad de estar en la premiación como ganadores, pero Dios nos estaba reservando este escenario: el estadio Atanasio Girardot, donde muchos niños y niñas sueñan. Este es un homenaje a toda la familia Londoño, a la vereda Barro Blanco. Hoy, señor alcalde, le doy las gracias porque se la jugó por la comunidad silletera”, dijo el ganador, quien aprovechó el momento para hacer un reconocimiento a su familia y dedicar este triunfo a los habitantes de la vereda El Placer, de donde proviene.

El estadio Atanasio Girardot acogió unas 12.000 personas, quienes presenciaron este espectáculo de magia y de color. Allí, con aplausos y vítores, homenajearon a estos campesinos de Santa Elena que son orgullo de la tradición paisa.

Para esta edición 2021, también se premió al Silletero Berraco, el ganador fue Juan David Gallego, quien con su silleta de flores ajustada a su silla de ruedas hizo parte del selecto grupo de personas que estuvieron en el encuentro.

Desfile de silleteros 2021, premiación de El Silletero Berraco.

“Hay una oportunidad de seguir adelante, de adaptarnos a las situaciones que nos ponga la vida. Por eso quiero agradecer, principalmente, a mi familia, a los amigos. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital, luchando por salir adelante, es una lucha cuando te dice el médico que vas a quedar en silla de ruedas para toda tu vida. A mí me asustaba mucho no volver a cargar una silleta, pero decidí emprender la inclusión”, indicó Gallego, quien adaptó su creación a la silla de ruedas y desfiló como ejemplo de inclusión.

La polémica tras el Desfile de Silleteros

Lamentablemente, no todo fue color y alegría en el desfile del pasado domingo, ya que los silleteros denunciaron que a pesar de haber cumplido con todos los requerimientos solicitados desde la organización de la Feria y estar desde las 8 de la mañana disponibles para la ciudad, fueron maltratados por parte de la logística.

Hacía las 5 la tarde, sin haber logrado entrar al Atanasio y después de esperar todo el día para poder hacer parte del show, una de las silleteras conocida como ‘Doña Angélica’ compartió un video en redes sociales donde aseguraba que se iba del lugar porque la organización no la había dejado ingresar, “nos vamos porque el alcalde no nos dejó entrar, como nos lo había prometido”, aseguró la mujer.

A la misma denuncia se le unió Milena Rodríguez, otra silletera que en entrevista para El Colombiano aseguró que los mantuvieron sentados en la parte de afuera del estadio mientras adentro la feria continuaba y nadie los dejaba ingresar para poder participar.

“Llegamos allá tipo 8:00 de la mañana. Nos atendieron con el desayuno. Estuvimos todo el día por fuera, y decíamos: ¿qué estamos haciendo acá? Escuchábamos desde afuera la premiación. Nos organizamos cinco silleteros para meternos al estadio. De los conocidos que teníamos adentro nos llamaban y nos decían que iba a haber desfile”, comentó a El Colombiano.

A pesar de que la organización aseguró a Semana que solo fue un mal entendido y que sí se dejó ingresar a los participantes para el desfile, las denuncias en redes sociales desmintieron esta comunicación y los silleteros confirmaron que sino es porque se molestan y exigen respeto, los hubieran dejado por fuera todo el día.

Adicional, la ciudadanía comentó que era el colmo que dejaran por fuera a los campesinos y que tuvieran que estar sentados en el piso durante horas sin que les ofrecieran un buen trato. Fue por eso que a la fuerza, se unieron todos los silleteros para exigir que los dejaran ingresar, sino, no hubieran podido participar del desfile.

“Yo encabecé el desorden. Arrancamos cinco y luego se nos pegaron todos, los niños, los pioneros... Las fotos que ustedes van a ver en el estadio es porque entramos a la fuerza. En mi reloj eran las 6:00 de la tarde”, confirmó Mílena Rodríguez a El Colombiano.

A este testimonio se le unió Juan Fernando Rodríguez, otro silletero de Santa Helena, quien aseguró a El Colombiano que, “De los ocho años que he estado en el Desfile este es el que ha sido más desordenado (...) Estuvimos sentados en el piso, no había una silla para el silletero. Llegamos a las 7:00 de la mañana a Medellín y estuvimos parados hasta las 4:00 de la tarde. La gente se desesperó porque estábamos bien trasnochados”.

Ante la polémica el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondió a las críticas desde Twitter diciendo que, “¿Quieren saber qué pasó con Doña Angélica la silletera que sale en el video diciendo que no la dejaron entrar? La oposición desesperada le dijo que no iba a poder entrar, fue engañaba (sic), jugaron con su trabajo solo para poderle sacar un video. Son crueles, mentirosos” y agregó un video de la mujer dentro del desfile.

