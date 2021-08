Millonarios quedó eliminado de la Copa Colombia y los memes no faltaron

Millonarios quedó eliminado de la Copa Colombia y las redes no se lo perdonaron. Fotos: Twitter @MoscoGreen89 / @EagleLeagueOf

Millonarios sufrió el primer ‘golpe’ en el presente semestre, pues quedó eliminado este miércoles 18 de agosto de la Copa Colombia 2021 a manos de Alianza Petrolera, el mismo rival que el año pasado lo sacó del certamen. En el encuentro, disputado en el estadio El Campín de Bogotá, los ‘Embajadores’ debían remontar el 1-0 de la ida, sin embargo, un empate (1-1) terminó decantando la clasificación a los octavos de final para los ‘Aurinegros’.

El equipo de Barrancabermeja se fue arriba en el marcador al minuto 66 , luego que un remate de Jairo Molina se desviara en Andrés Llinás. Los dirigidos por Alberto Gamero intentaron reaccionar, sin embargo, no pudieron descifrar el orden defensivo que planteó el visitante durante todo el encuentro. Sería hasta el 80’ cuando Millonarios, sacando provecho de la expulsión Bryan Gil momentos antes, descontaría a través de Mackalister Silva con un golpe de cabeza.

Precisamente, uno de los principales motivos de las burlas en redes sociales es que Alianza volvió a ser su verdugo en la Copa. Como ya es habitual, una gran variedad de memes salieron a la luz, criticando también el rendimiento del equipo recientemente. A continuación le presentamos algunos de ellos.

REACCIONES TRAS EL PARTIDO:

En rueda de prensa posterior a la eliminación, Gamero valoró la actitud de sus dirigidos, asegurando que se notvó la voluntad por buscar el resultado: “A pesar de que no se pudo ganar hubo cosas buenas, un equipo que nos llegó una vez en el primer tiempo y otra en el segundo. Hicimos todo el esfuerzo para pasar esta fase, no queríamos quedar eliminados de esta Copa, pero el fútbol es así, no le puedo recriminar nada a los muchachos, hicieron todo por ganar, hubo equivocaciones, pero pusieron ganas y voluntad”.

Cuando se le preguntó por el rival, que nuevamente lo dejó out en una llave directa, el estratega samario aseveró que “duele”, pero que la plantilla levantará la cabeza pensando en el futuro, e incluso en un título:

“Duele, duele, con el rival que haya sido, pero duele. El año pasado nos eliminaron por penaltis, esta vez fue ida y vuelta. Duele. Millonarios tiene que salir a buscar los torneos, esta duele, pero repito, se empató con ganas, entereza y por momentos nos equivocamos. Hubo ganas hasta el último minuto. No vamos a bajar los brazos, seguiremos trabajando, tenemos otro torneo por delante para buscar una clasificación y por qué no un título”.

Para los ‘Embajadores’, más allá de la eliminación continúa una hilera de malos resultados, pues ya son cuatro los partidos en los que no ha podido ganar: perdió e igualó contra Petrolera en la llave de la Copa, y sumó otra derrota e igualdad frente a Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, respectivamente. La victoria más reciente fue el 1 de agosto, enfrentando al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales (2-0).

Entretanto, para el equipo de Hubert Bodhert, su actual rendimiento da cuenta de una notable mejoría con relación al semestre pasado, ya que, por ejemplo, en la liga terminó último en la tabla de posiciones, habiendo sumado apenas seis puntos con una diferencia de gol de -26. Para la presente campaña ha jugado siete compromisos, alcanzando cuatro victorias, dos empates y apenas una derrota, la cual fue en la quinta fecha de la liga contra Envigado (2-1) en el estadio Polideportivo Sur.

