El ciclista Camilo Ardila habló de su proceso y su ilusión en el Tour de l’Avenir

Camilo Ardila se dio a conocer luego de coronarse campeón del Giro de Italia Sub-23 de 2019. Ahora se encuentra disputando el Tour de l’Avenir luego de haber sufrido una lesión y la presión de ser el ídolo de nueva generación de ciclismo colombiano.

Ardila en diferentes entrevistas ha comentado que el año pasado fue muy difícil para él luego de llegar campeón del Giro y en el World Tour no demostrar su mejor desempeño. “Decidí descansar un mes después de finalizar la temporada. Ha sido un año difícil por todo lo que hemos vivido a nivel mundial. Hemos descansado suficiente, recargado nuevas energías para mi segundo año como profesional y en el World Tour”, comentó para el portal Ciclismo Internacional.

Otras de las cosas que debió vivir Ardila fueron los comentarios y la presión de ser el campeón del Giro y tener que dar resultados óptimos en las competencias en las que tuvo que participar luego. “Llegas a un punto en el que te preguntas ‘¿Por qué no estoy rindiendo al máximo, si he hecho las cosas bien?’ No encuentro una explicación a mi nivel. Es muy triste venir de ganar muchas carreras, campeón del Giro de Italia Sub 23, sin ánimo de comparar con el World Tour, a esta realidad”, añadió Ardila para Ciclismo Internacional.

Recientemente el escarabajo tolimense dio una entrevista para el periódico El Espectador en donde confesó que: “Llegaba a las carreras siendo el número 1, todos me decían: ‘Bueno, vienes de ganar, eres el llamado a ganarlas’. Y al final no podía responder. Después de ese año me desanimé mucho, incluso llegué a pensar que no tenía la capacidad de andar a ese ritmo. Fue muy frustrante pasar de ganar un Giro de Italia a no terminar las carreras, me costó mucho el nivel”.

Con la participación en la Vuelta a Burgos, en donde terminó en la casilla número 11 de la general, le dio la esperanza para seguir luchando y llegar más fuerte. Además, fue llamado para ser el jefe de filas de la selección colombiana en el Tour de l’Avenir.

“Me tocó darle vuelta a la página, analizar, recapacitar y pensar todo lo que he luchado para estar aquí. Solo tengo 22 años y una larga vida por recorrer. Lo de la Vuelta a Burgos me empujó, me ayudó a recuperar la confianza que había perdido... ver que ya estoy ahí, que solo son mínimas las cosas que faltan por mejorar lo es todo. Sé que pronto van a llegar esas victorias que tanto yo como Colombia están esperando”, añadió Ardila para El Espectador.

Ardila confesó que cuando llegó a Europa tenía en mente que acababa de ganar el Giro y aseguraba que todo iba a ser igual con las demás competencias, “llegué pensando que todo iba a ser igual, que iba a atacar, a sentirme con ese poderío y nada, no, las cosas fueron totalmente diferentes. Es otro ciclismo y toca trabajar mucho para estar al nivel de los mejores”.

Su equipo, el Emiratos Árabes Unidos UAE Team, ha tenido paciencia y no ha perdido la confianza en el pedalista colombiano. “Estoy agradecido porque el equipo sigue creyendo y confía en mí”, comentó Ardila para el portal de ciclismo.

Por último, el escarabajo oriundo de Mariquita, Tolima, dijo para El Espectador que: “Todo es un proceso. Nunca pierdan la fe, crean en su potencia, no hay que desfallecer. Detrás de los momentos difíciles siempre se esconde algo bueno”.

