Presunto ladrón habría sido asesinado por sus víctimas en Piedecuesta, Santander

Este martes 17 de agosto, en el municipio de Piedecuesta, Santander, un presunto ladrón habría perdido la vida luego de ser apuñalado por las personas que robó, minutos antes, en el barrio Hoyo Grande.

Los hechos, que fueron conocidos por el diario Vanguardia, ocurrieron sobre el mediodía, más precisamente a la altura de la carrera 4 con calle 17, cuando un hombre de 62 años, identificado como José García, y su hijo, Juan García, de 35, se encontraban cobrando un dinero en la zona. En ese momento, un joven, conocido como Edward Sneider Bayona Cristancho, se le acercó al mayor de edad y lo amenazó con un arma cortopunzante con el fin de robarle un millón de pesos que acababan de cobrar.

En medio de la disputa, José terminó herido en el pecho y el supuesto delincuente emprendió la huida. Sin embargo, las dos víctimas, quienes al parecer se desempeñan como prestamistas, se subieron a una moto y comenzaron a perseguirlo. Unos metros más adelante, estos atropellaron a Bayona y, de un momento a otro, Juan sacó un cuchillo y lo apuñaló.

Tras la persecución, varios pobladores que cruzaban por allí se juntaron alrededor del presunto atracador. Las autoridades también hicieron presencia y posteriormente subieron a ‘Edward’ y a José a un taxi para que recibieran los primeros auxilios. Minutos después se conoció que el primero, llevado a la Clínica Foscal, no sobrevivió producto de la gravedad de sus heridas. El segundo recibió la atención médica en un Hospital de Piedecuesta junto a su hijo.

En el momento fueron capturados los dos hombres García, quienes ahora están a disposición de un juez de control de garantías para que defina su situación por el delito de homicidio. De acuerdo con la información de la base de datos SPOA, de la Fiscalía General de la Nación, Edward ya registraba anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y lesiones personales.

El general Samuel Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, hizo un llamado a la ciudadanía ante los cuatro homicidios que se han presentado en el último fin de semana. “Pedimos tolerancia que los problemas se solucionen con el diálogo y no lleguemos a la pérdida de vidas humanas. Nuestros investigadores adelantan las pesquisas para dar con la captura de los responsables de estos hechos”, aseguró en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

CRISIS DE BASURAS EN SANTANDER:

Luego de tres días, en los que las autoridades de aseo de Bucaramanga y 16 municipios más del departamento de Santander, no tuvieran un lugar donde hacer el desecho de más de 1.000 toneladas diarias de basuras, tras el cierre del relleno sanitario El Carrasco, se conoció que por medio del decreto 0103, el cual declara la calamidad pública, estos residuos podrán ser llevados por seis meses al citado botadero.

La empresa de aseo de Bucaramanga (EMAB) confirmó la disposición, recordando que el pasado fin de semana, cuando varios camiones estaban llegando con los desechos al relleno de Aguachica, Cesar, estos no pudieron hacer el descargue del contenido porque la población, y hasta la misma alcaldía, se opuso a ser la solución del vecino departamento. Desde hace más de de 10 años el relleno El Carrasco presenta inconsistencias.

“En ningún momento voy a permitir que Aguachica sea la cloaca de Santander y el Área Metropolitana para que sean traídos los desechos orgánicos e inorgánicos. Como alcalde ‘me paro en la raya’. Así me hagan proceso jurídico los enfrento, porque no voy a dejar que me traigan basura para luego beneficiarse. Una empresa está ofreciendo un servicio que nosotros no vamos a permitir. Aguachica no está preparada para esto”, sentenció Róbinson Manosalva, alcalde de dicho municipio.

