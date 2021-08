Luisa Fernanda W puso a dormir al hermano de Pipe Bueno en la cama de su exnovio Legarda

Foto tomada de Instagram @LuisaFernandaW

La familia Giraldo Cataño, conformada por el cantante de música popular Pipe Bueno (de apellido Giraldo Bueno), la influenciadora Luisa Fernanda W (de apellido Cataño Ríos) y el pequeño Máximo, sigue dando de qué hablar. Esta vez, porque la pareja, que es una de las más más conocidas de la farándula colombiana, mostró detalles de su casa y hasta revelaron qué hicieron con la cama en que dormía Fabio Legarda, exnovio de Luisa.

Fabio Legarda murió por una bala pérdida en 2019 / Redes sociales

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la también youtuber realizó un ‘house tour’ donde le dejó ver a sus seguidores, que en la red social ya supera los 15 millones, el segundo piso de la lujosa casa que comparte con su pareja y su hijo.

En la publicación, que tiene una duración de más de 11 minutos, se le ve a W junto a Pipe recorrer el segundo piso de la mansión, ubicada en Medellín, y contar detalles de los diferentes espacios de esta: los cuartos, los baños, el closet, entre otros.

Llegó el momento de describir los dormitorios, donde se detalló el lugar en los que dormiría Miguel Ángel, hermano del cantante de ‘Te parece poco’ y cuñado de Luisa Fernanda; fue ahí cuando dieron a conocer que Miguel dormiría en la cama del fallecido Legarda.

“Mi cama de soltera está en mi casa, le pertenece a Miguel Ángel, hermano de Pipe”, dijo Luisa, quien fue interrumpida por Pipe, quien hizo la siguiente aclaración que, como era de esperarse, no pasó desapercibida en los comentarios del video:

“Dices cama de soltera, pero corrección, en esa cama que yo que hicimos a Máximo, para que quede claro y segundo dormimos ahí medio embarazo, esta es la habitación de mi hermano Miguel Ángel”, explicó el intérprete.

Escuche lo que mencionaron de la cama desde el minuto 2:38:

Cabe recordar que la cama en mención quedó registrada en varias publicaciones de Instagram tanto de Luisa Fernanda W, como de Legarda, quien falleció a inicios de 2019 luego de ser impactado por una bala pérdida en Medellín y quien mantenía una relación con la influenciadora.

La habitación matrimonial

Por otro lado, en otros videos que han posteado Luisa y Pipe, han dejado ver una de las zonas favoritas de ellos: la habitación principal, que cuenta con sofás, un cuadro de la virgen María y otra cuna para Máximo, pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la cama, de hecho es uno de los elementos preferidos tanto de Luisa como del cantante.

“Nuestra cama es una cama grande porque Pipe se adueña de toda la cama, es una cama gigante”, dijo la ‘influencer’ entre risas, al mismo tiempo que el caleño mencionó varias curiosidades sobre el lugar donde duermen.

“Es una cama muy tecnológica porque ella propia tiene tomas, no solamente de luz sino también de USB, fue una petición especial”, resaltó Pipe Bueno. También mostraron otros elementos que tienen un valor especial para la familia, como el sillón donde Luisa realizó su proceso de lactancia.

“Fue mi mejor amiga (…) Algo también que me gusta de esta habitación es un sofá cama, aquí solo hay cosas mías; yo guardo las cosas que uso en mis videos musicales”, entretanto que el artista mostraba, de manera irónica, su descontento por no tener acceso a éste. “Yo no puedo meter ni un solo zapato ahí”, expresó. También, compartió con sus fans otro sofá que hay en la habitación.

“Fue una petición mía. Yo dije ‘Pipe, quiero un sofá rosado. Punto’. Yo en mi apartamento de soltera tenía un sofá rosado pero, para este, pues como que quise algo similar pero es porque me encanta hacer videos acá, las personas que yo invite a la casa se pueden sentar aquí y quería que fuera de color rosado”, admitiendo que dicho color con el gris hacen un muy buen contraste.

