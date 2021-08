Por qué hay dos niños en Colombia con el mismo registro civil

La madre del niño asegura que ha intentado, por todos los medios, de buscar soluciones a un error que no es suyo. Las autoridades competentes, cuenta ella, no le otorgan respuestas

Juan Esteban nació hace dos meses, sin embargo, tuvo que pasar sus primeras semanas de vida sin acceso a servicios médicos por un error de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De acuerdo con lo que explica la madre del niño, Diana Castro Fonseca, el número con el aparece registrado el menor, ante el Estado colombiano, ya le pertenece a otro niño, nacido en el 2019. Esto le ha impedido a la familia del menor hacer diferentes actividades pues, se habla de ‘duplicidad de identidad’. Aunque las primeras trabas las pusieron dos EPS, Noticias Caracol, uno de los medios de comunicación que puso la lupa sobre la investigación, descubrió que el error viene de raíz.

“Al parecer hay un problema de duplicidad de identidad. El número de registro de mi hijo aparece en la base de datos del ADRES a nombre de otro niño, razón por la cual mi hijo no ha podido ser atendido por el médico en citas ni vacunas”, comentó Diana Castro Fonseca, madre de Juan Esteban, quien, además, explicó que entre Compensar y Famisanar se distribuyeron las culpas. El menor, inicialmente, iba a ser afiliado a Famisanar, EPS a la que se encuentran afiliados sus padres, pero, desde allí, se le dijo a la familia que no era posible hacer el trámite, pues los datos del niño ya existían en la base de datos de otra EPS: Compensar.

“No he recibido respuesta oportuna ni por parte de Compensar ni por parte de Famisanar. Yo elevé el caso al ADRES. Me dice que ellos toman la información que les envían las EPS. Famisanar me dice que es Compensar el que tiene que arreglar el tema porque son ellos los que tienen ese afiliado”, sostuvo Diana.

ADRES es la administradora de los recursos del sistema general de seguridad social del Ministerio de Salud, en cuya base de datos hay un listado general de afiliados a las diferentes EPS el país.

El informativo, que decidió resaltar el caso, reveló dos cartas en las que ambas EPS explican y hacen solicitudes referentes al caso. En primera medida, Famisanar, en su comunicado, explicó que el niño se encuentra en proceso de ‘traslado’. “Revisados los argumentos expuestos en su oficio, y de acuerdo a previa verificación de la información que reposa en la base de datos de EPS Famisanar S.A.S, la Dirección de Operaciones Comerciales le informa que a la fecha el menos se encuentra en proceso de TRASLADO”, se lee en la misiva.

Compensar, por el otro lado, expresó, en diálogos con Noticias Caracol, que “el niño ya está activo y puede gozar de servicios por parte de Famisanar. Así mismo se le informó a la madre del menor de Compensar, quien no tenía conocimiento de la duplicidad del documento. La señora se dirigirá a la registraduría”.

En medio de las indagaciones de Noticias Caracol, y teniendo en cuenta las solicitudes, cartas y reclamos por parte de los padres de bebé, se logró establecer que el error, en efecto, y como lo argumentan ambas EPS, no recae en ninguna de ellas, ni siquiera en los funcionarios del ADRES, por el contrario, y como se mencionó anteriormente, el error es de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que puso el mismo número a dos bebés diferentes.

Con el fin de obtener respuestas por parte de aquel ente, el noticiero intentó comunicarse pero, como lo comentaron los mismos periodistas de ese medio de comunicación, hasta la realización de su nota, no tuvieron una contestación por parte de de la tramitadora.





