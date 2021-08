Padre Francisco de Roux salió al paso ante los ataques de los uribistas: “De mi madre dicen lo que quieren, no me preocupa”

Francisco de Roux, Presidente de la Comisión de la Verdad. REUTERS/Luisa Gonzalez

Luego de la tensa entrevista que sostuvieron el director de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux y el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el cura se ganó varias críticas por, supuestamente, cuestionar al exmandatario. A sus detractores, De Roux les salió al paso y respondió con vehemencia.

En diálogo con la emisora BluRadio en la mañana de este martes, el director de la Comisión reconoció que sabe los calificativos con los que se refieren a él “que soy guerrillero, que soy de las Farc, que soy del Eln, que soy ladrón de tierras” y, haciendo referencia a una de las groserías de mayor grueso calibre en Colombia, el sacerdote aseguró: “Yo sé lo que dicen de mí, y no me preocupa en absoluto. (...) De mi madre dicen lo que quieran. No me preocupa para nada”, expresó a la cadena radial.

En ese mismo aparte, De Roux lanzó varios cuestionamientos para quienes se esconden tras una pantalla para insultar con quienes no están de acuerdo y reconoció que constantemente se pregunta “¿qué dolor habrá en esas personas para plantearse así? ¿Cuál será el origen?” y terminó explicando las presuntas razones de esas conminaciones:

“Seguramente son víctimas o tienen víctimas en sus familias. Quisiera llegar a ellos y, si ellos quisieran hablar, iría inmediatamente a buscarlos”, agregó el personaje a BluRadio.

Además, sobre Twitter, donde De Roux se gana las príncipales críticas, aseguró que procura no leer los comentarios negativos que recibe. Sin embargo, “alcanzo a ver los insultos y sus nombres. Me encantaría hablar con cada uno de ellos a ver si podemos dialogar en este país. Al señalamiento y la estigmatización no hay que darle ninguna importancia; es una cosa enferma de una sociedad traumatizada”, reflexionó el religioso, mientras que exhortó a la juventud a no generar más confrontaciones en redes sociales y a evitar mayores problemas.

“A los jóvenes, cuando reciban mensajes de odio: párenlos. Que eso no pase de su teléfono; no le jueguen a nada que incentive el odio, no lo hagan por ningún motivo”, recomendó en entrevista con la cadena radial.

Sobre su encuentro con el expresidente Uribe, De Roux se refirió al encontrón que tuvo la comisionada Lucía González con el también líder natural del Centro Democrático y consideró que las agresiones de Uribe a González fueron una falta de respeto:

“Hubo una falta de respeto del expresidente Uribe a la comisionada. Yo lo recalqué y él en ese momento, cuando yo le digo, por favor, aquí usted silenció y sacó a la comisionada, reconoce y cambia e invita a Lucía. Entonces ella le dice, ya dije lo que tenía que decir”, precisó, mientras que explicó los motivos por los que la funcionaria asistió al encuentro que ya deja varias controversias en la opinión pública.

Sobre el supuesto apoyo de Lucía Gonzáles a las extintas FARC, De Roux salió en defensa de la comisionada, le pidió al expresidente que tuviera “cuidado” con las acusaciones que hacía sobre ella y dijo que “el punto de Lucía sobre las Farc y que lo pudo expresar con toda claridad, es que ella no es partidaria de las Farc”, apuntó.

Además, González también tuvo un fuerte ‘rifirrafe’ con el primogénito del también exsenador, Tomás Uribe. Esta situación tampoco pasó desapercibida por el sacerdote, quien quiso no “armar polémica” y por eso no se inmiscuyó en lo que catalogó como “discusión entre Santos y Uribe” comparando ambas peleas.

Por su parte, Gustavo Petro apoyó la amnistía que propuso Uribe en su diálogo con la Comisión y el padre de Roux también habló de eso en BluRadio y dijo: “Me parece importante (la amnistía) porque, visitando las cárceles y habiendo estado en la cárcel de Barrancabermeja durante 12 años, la magnitud de las oscuridades y de las personas que están en las cárceles es inmensa en Colombia. Ahí hay un mensaje muy importante para la paz y la serenidad de este país”, expresó el religioso a la cadena radial.

