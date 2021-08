“No pensamos en la montaña, queremos pasar primero las etapas llanas”: Egan Bernal tras finalizar la etapa 4 de la Vuelta a España

El pedalista colombiano Egan Bernal se encuentra en la novena posición de la tabla general de la Vuelta a España. - Agencia EFE.

Este martes se corrió la cuarta etapa de la Vuelta a España donde el neerlandés Fabio Jacobsen se llevó la victoria en el esprint, un año después del grave accidente que sufrió en la Vuelta a Polonia 2020 y que casi le cuesta la vida. Egan Bernal, que es el líder de los jóvenes, es noveno y está a 57 segundos de Taaramäe.

Por su lado, el pedalista colombiano terminó con tranquilidad la cuarta etapa de la Vuelta y sigue como líder de los jóvenes en la ronda española. Tras cruzar la línea de meta dio una entrevista para la señal internacional, quien habló de la carrera tras la cuarta etapa de la Vuelta a España.

COomenzó confesando que: “No fue un día fácil. Había mucho viento y mucho estrés porque todos los equipos querían estar al frente. Afortunadamente llegamos bien y pudimos evitar la caída del final”, aseguró el zipaquireño.

Ahora, sobre las condiciones en las que se está desarrollando La Vuelta, Bernal aseguró que no está siendo una carrera sencilla, aunque se siente preparado para afrontar el reto. “Me siento bien. Hay mucho calor y mucho desgaste, pero son las mismas condiciones para todos. Hay que hidratarse bien e ir día a día”, explico el pedalista de Ineos.

Sobre las etapas de montaña que vendrán el fin de semana, Bernal dijo que: “No pensamos en el fin de semana, primero queremos pasar las jornadas llanas, eso es lo más importante”.

Para concluir la entrevista, Bernal habló sobre las temperaturas de la carrera en relación a lo que está acostumbrado, el colombiano aseguró: “En Zipaquirá no hace tanto calor como acá. No estoy tan acostumbrado a estas temperaturas, pero no importa, hay que hacerle. Para eso vine con unas semanas de anticipación, para prepararme. Hay que estar muy pendientes de la hidratación de aquí al final”.

Clasificación General de la Vuelta España:

1. Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux) - 09h 25′ 44′'

2. Kenny Elissonde (Trek - Segafredo) - 00h 00′ 25′'

3. Primož Roglič (Jumbo - Visma) - 00h 00′ 30′'

4. Lilian Calmejane (Ag2r Citroen Team) - 00h 00′ 35′'

5. Enric Mas (Movistar Team) - 00h 00′ 45′'

6. Miguel Angel Lopez (Movistar Team) - 00h 00′ 51′'

7. Alejandro Valverde (Movistar Team) - 00h 00′ 57′'

8. Giulio Ciccone (Trek - Segafredo) - 00h 00′ 57′'

9. Egan Arley Bernal (Ineos Grenadiers) - 00h 00′ 57′'

10. Mikel Landa (Bahrain Victorious) - 00h 01′ 09′'

Por último, la próxima jornada se correrá entre Tarancón y Albacete por medio de 184.4 kilómetros en un día que será propicio para el embalaje. La quinta etapa de la Vuelta a España tendrá un final llano con un esprint en la mitad de la jornada y en la meta de la carrera.

SIGA LEYENDO: