Arturo Calle reveló que ha apoyado candidatos que cuando son presidentes no le contestan las llamadas

Arturo Calle - COLPRENSA

El empresario Arturo Calle lanzó una pulla fuerte contra los expresidentes que ha apoyado en el pasado en medio de sus campañas. Según el emprendedor, se siente molesto de que haya aportado dinero a su carrera por la Casa de Nariño y una vez que ganan, no vuelven a aparecer, aunque también se refirió a gobernantes locales.

En diálogo con Noticias Caracol, Calle expresó su molestia y aunque no dio nombres, sí dijo que han sido desde alcaldes hasta presidentes: “No digo a quiénes, pero me ha tocado contribuirles económicamente y con mis votos a determinadas personas que han llegado a ser alcaldes, gobernantes y presidentes”. Luego confesó que los ha llamado para felicitarlos, pero que ni siquiera le han contestado.

“Al empresariado hay que escucharlo sobre las situaciones que requiere el país en su desarrollo y parte económica”, recomendó Arturo Calle.

Además dijo que se necesitan presidentes que manejen el país como una empresa y no con política y confesó que no se siente cercanos a los gobernantes. Por otro lado se refirió a las protestas en el país y expresó que está de acuerdo con ellas mientras se hagan en el marco de la legalidad e invitó al Estado a que revise algunos impuestos a las empresas ya que son muy altos.

Particularmente habló del anticipo al impuesto de renta, pero explicó que entiende la necesidad de aportar ahora por la situación pero exhortó a los entes gubernamentales a que puedan devolverle algo a los empresarios al salir de la crisis económica que vive Colombia.

A inicio de año, el empresario en entrevista con Semana dijo que veía a Gustavo Petro como un hombre capaz e inteligente. En la entrevista con el medio, el empresario también opinó sobre la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a quien describió como una mujer muy capaz que conoce al país y a sus fuerzas militares. Así mismo, dijo que del Centro Democrático admira a Paloma Valencia y que para la Presidencia de la República no tiene una respuesta clara.

Sobre el expresidente Álvaro Uribe le agradeció liberar a Colombia del conflicto armado que tenía azotado al territorio nacional. “Hay unos que no están a favor de él pero uno tiene que reconocer las cosas grandes”, dijo Arturo Calle.

Multimillonario colombiano donará gran parte de su fortuna a poblaciones vulnerables de Latinoamérica

El empresario David Vélez, dueño del banco virtual Nubank anunció que se unión a la iniciativa The Giving Place con la que pretende donar parte de su fortuna a causas sociales destinadas a la población vulnerable de Latinoamérica, esto en compañía de la emprendedora peruana Mariel Reyes, su esposa.

Este proyecto creado en 2010 por Bill Gates y Warren Buffet busca incentivar que los millonarios del mundo se acerquen a la filantropía. “Lo haremos mediante el establecimiento de una nueva plataforma filantrópica familiar que se centrará en mejorar el conjunto de oportunidades para los niños y jóvenes latinoamericanos más vulnerables y desfavorecidos”, señalaron Reyes y Vélez en una carta.

Ambos expresan que han sido privilegiados de tener las posibilidades que sus familias les brindaron en su juventud y que “otros simplemente no tienen” y explican que Mariel ha dedicado sus últimos seis años a construir y hacer crecer {reprograma}, una startup sin fines de lucro con sede en Brasil que capacita a mujeres desfavorecidas en una de las habilidades más escasas en América Latina: programación de computadoras.

Por su parte de David resaltan su labor como fundado de Nubank, entidad que tiene clientes en Brasil, México y Colombia.

