“Nosotros evaluamos platos y no personas”: Chris Carpentier, jurado de MasterChef Celebrity, sobre la polémica eliminación que salvó a Marbelle

Hace dos semanas, las redes sociales se conmocionaron con la decisión de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier de no eliminar a ninguno de los concursantes que se encontraba en riesgo de salir de la competencia de cocina más vista por los colombianos: MasterChef Celebrity. Viña Machado, Marbelle, Pity Camacho, y Frank Martínez se enfrentaron a un reto para definir quien se convertiría en el nuevo eliminado de la competencia, sin embargo, ninguno de ellos salió por la puerta de aquella cocina. Todos se mantuvieron en la competencia y, entre lágrimas, Marbelle le agradeció a los jurados por haberle dado una segunda oportunidad, pues, aunque su plato tuvo falencias, subió al balcón victoriosa. Chris Carpentier, explicó las razones de aquella decisión.

Luego del capítulo, y cómo ya es costumbre en Twitter, durante cada fin de semana, el programa se convirtió en tendencia nacional, y los televidentes, ante el desacuerdo de la nula eliminación, empezaron a comentar que algo extraño estaría ocurriendo el programa, específicamente, que los jurados tendrían supuestas preferencias por el equipo de ‘las cuatro babys’, conformado por Carla Giraldo, Marbelle, Viña Machado, y Catalina Maya, quien salió de la competencia hace varias semanas. Los internautas, que llegaron a decir que el programa ya se encuentra ‘comprado’, fueron refutados por Christopher Carpentier, durante este fin de semana, quien recalcó que se trata de una competencia de cocina, y no de otra cosa.

En una entrevista en Bravísimo, Carpentier le dijo al presentador Marcelo Cezán que, “nosotros evaluamos platos y no personas y, de repente, los platos están muy buenos o no están tan buenos, pero cuando están tan buenos merecen poder seguir en competencia. Hay reglas que seguir, pero se pueden hacer excepciones”, dijo Carpentier sobre el caso de Marbelle.

Lo dicho por el cocinero de origen chileno ya había sido aclarado por Jorge Rausch que, en varias ocasiones, y en entrevistas con medios como Pulzo, aseguró que no había ninguna ‘rosca’ como dice la gente en Twitter al referirse al programa. “Cada uno tiene su posición y cada uno puede opinar. Jorge dijo: ‘Está muy bueno y se debe quedar’ y nosotros respetamos también la opinión de él ahí, y listo, que se quede, no hay ningún problema. Era una decisión muy difícil y por eso se quedó Marbelle”, aseguró Carpentier que, de hecho, en ese capítulo, aseguró, en la charla decisiva con los otros jurados, que el plato de la ‘reina de la tecnocarrilera’ no estaba a la altura.

Los hechos recordaron lo que sucedió con Lucho Díaz, exparticipante de este concurso, quien, en su reto de eliminación, se negó a cocinar en repetidas ocasiones, y quien aseguró, además, sentirse molesto por no haber ganado el reto de salvación cuando su plato, una morcilla, había quedado perfectamente cocinada. A pesar de los halagos de los jurados por su desempeño en la ejecución de su preparación, el premio se lo llevó, de nuevo, Marbelle.

En la noche del pasado 15 de agosto, Gregorio Pernía se salvó luego de preparar, como él mismo lo dijo, un intento de plato árabe. Los sabores en la entrega del actor conquistaron a los jurados que, inmediatamente, lo enviaron al balcón. Pernía, recordado por su papel de ‘el coloso de Jalisco’ en la novela de ‘La hija del mariachi’, se hizo entonces un paso para mantenerse entre los diez mejores cocineros de este concurso que, en versiones anteriores, fue ganado por la cantante Adriana Lucía y el comediante ‘Piter Albeiro’.

La convivencia dentro del programa sigue siendo compleja, y los televidentes continúan quejándose de los comportamientos de las ya mencionadas cuatro babys, particularmente, por su actitud en contra del comediante Frank Martínez. El humorista se ha mantenido en la competencia y ha venido mejorando sus habilidades, de acuerdo con las percepciones entregadas por los jurados. A su vez, el paisa se ha convertido en uno de los concursantes más queridos del programa.





