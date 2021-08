Exministro Álvaro Leyva Durán calificó de ‘farsa’ la conversación entre Álvaro Uribe y Francisco de Roux

EXMINISTRO ÁLVARO LEYVA DURÁN ( FOTOS COLPRENSA-RAÚL PALACIOS).

En Llano Grande, Antioquia, el padre Francisco de Roux y los comisionados Leyner Palacios y Lucía González escucharon por más de dos horas al expresidente Álvaro Uribe, quien se refirió a su política de seguridad democrática, casos de falsos positivos y los Acuerdos de La Habana. Previo al encuentro que inició a las 10:00 de la mañana en la residencia del exmandatario, el exministro Álvaro Leyva Durán cuestionó duramente la reunión, la que calificó como una “farsa” y una “vergüenza” porque Uribe no reconoce los Acuerdos de Paz.

“¿Si no reconoce Uribe los Acuerdo de La Habana para qué recurre al presidente de la Comisión de la Verdad? Es él el que busca al padre y de Roux acude porque es un hombre de excelsas virtudes. A mí, con el respeto que se merecen todos y todas, me parece una iniciativa de Uribe con olor a amaño”, señaló Leyva Durán a través de un video difundido en su cuenta de Twitter.

El expresidente había enviado una guía para la conversación con más de 90 puntos de los que quería tratar con los comisionados, entre los que aclaró, como hizo en medio de la conversación, que no se trataba de una contribución por cuanto él no podía reconocer las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz.

“Lo afirmado por Uribe descalifica de entrada a su interlocutor, al padre de Roux y se descalifica él mismo. Ha confesado previamente que desconoce a la Comisión, a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, a todo el sistema, se pasa por la faja la refrendación de los acuerdos por el Congreso, camino señalado por la Corte Constitucional en caso de perderse el plebiscito”, agregó Leyva Durán.

Afirmó que aún cuando ese es el camino legal para la refrendación de los Acuerdo de Paz con las Farc, y Uribe participó de la renegociación de los acuerdos posterior a la victoria del No en el plebiscito de 2016, el exmandatario aún desconoce esas instituciones.

“¿Por qué la farsa entonces? Falta de vergüenza supongo”, afirmó el exministro quien desde la Constituyente de 1991 buscó la inclusión de posibles acuerdos de paz con grupos armados, y fue uno de los arquitectos de la mesa de conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, que finalizó con la firma entre las partes en La Habana.

Durante la conversación con de Roux, Álvaro Uribe dijo que desconocía a la Comisión de la Verdad, por lo que no podía considerarse el encuentro como una contribución. Sin embargo, dijo que respetaba al padre y a los comisionados.

“Yo tengo que dejar claro: yo no puedo pasar por alto que así como reconocen la legitimidad del presidente Duque, tenemos que reconocer la legitimidad de todas las instituciones. Yo no tengo que aceptar que, como yo reconozco la legitimidad del presidente Duque, también tengo que reconocer la legitimidad de esta institución o las instituciones de La Habana, sus orígenes son muy diferentes. Como el padre lo mencionó, me veo obligado respetuosamente a hacerle esta explicación”, afirmó el exsenador del Centro Democrático.

Como ha reiterado, desconoce la legitimidad de las instituciones creadas por los Acuerdos de Paz, porque considera que su implementación tras el plebiscito por la paz fueron inconstitucionales, debido a que las peticiones del Centro Democrático no fueron escuchadas.

“Me veo obligado a repetir lo que siempre he dicho, el día que el no ganó el plebiscito, nosotros, quienes estábamos abanderando el no, nunca pedimos que se cumpliera la palabra del gobierno de entonces de que no había acuerdo, dijimos: queremos la paz, lo que queremos es una acuerdo que reforme los Acuerdos de la Habana. Ningún aspecto importante, a pesar de las concesiones y alternativas propuestas, se aceptó y eso no se enmendó con un proceso participativo, ni con una reforma constitucional contrariando el estado de derecho, una reforma constitucional, ni con una ley de la república, que habría sido muy cuestionable un mecanismo distinto a la participación directa, sino con una proposición”, sostuvo Uribe en conversación con de Roux.





