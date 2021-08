Marialejandra Manotas, esposa de Alejandro Riaño, mostró sus estrías sin filtro

Foto tomada de Instagram @MariManotas

Antonio y Agustín, los gemelos que tuvo en febrero pasado Marialejandra Manotas con su esposo, el comediante Alejandro Riaño, han sido motivo de felicidad en la familia que conforman junto a Matilde, su hija mayor.

De hecho, gracias a la popularidad de la cual gozan el afamado humorista y la empresaria de productos capilares, hay millones de curiosos que les siguen en redes sociales, mismas en las cuales Manotas decidió compartir orgullosa varias imágenes que dejan ver cómo luce después de su más reciente embarazo.

“¡Mujeres reales con procesos reales! Quiérete y quiérete tanto que siempre quieras trabajar en ti misma”, escribió Marialejandra Manotas en una publicación a través de la cual también aprovechó para enviar una reflexión a sus seguidoras sobre la obsesión con la apariencia.

“No te obsesiones con el cuerpo que la vida tiene miles de facetas más, nunca hay “belleza” suficiente para ser feliz porque la felicidad no se alcanza con un cuerpo o una cara, hay miles de cosas más que te hacen ser mujer y ser suficiente. Sé una mujer con muchos ángulos para que siempre te admires antes de buscar la admiración en otra persona”, agregó.

De igual manera, la esposa de Riaño advirtió que siempre ha sido amante de la actividad física, incluso antes de que sus gemelos estuvieran en planes de venir al mundo, tras lo cual está mentalizada en recuperar el peso que tenía anteriormente.

Por último, Marialejandra Manotas aprovechó para enviar un mensaje a quienes crean sus parámetros con base en lo que ven en redes sociales: “Mujeres, dejen de compararse con todo lo que ven en Instagram, vivan su proceso, siéntanse orgullosas de lo que tienen y de cómo son. Ámense profundamente con sus defectos y fortalezas. No dejen que nadie, y menos por redes sociales, les de un diagnóstico de su físico o personalidad (...) Lastimosamente las mujeres somos las que más odio destilamos y más nos criticamos. Si tienen una opinión mala de alguien no la escriban, guardenla, ¿cuál es la necesidad de crearle un trauma a alguien que no conocemos?”.

La publicación de la conocida empresaria se dio en medio de un viaje que realiza junto a su familia, pues querían que por primera vez Antonio y Agustín estuvieran en clima cálido , aunque reveló que al tierra caliente no ha sido del agrado de los gemelos.

“¡Un día muy especial! El primero de mis bebés en el agua y la verdad estuve tan ocupada metiéndolos que hasta se me olvidó la foto (...) El calor no les ha gustado mucho y se ponen llorones”, añadió Marialejandra Manotas.

Vea aquí las imágenes de la pareja de Alejandro Riaño en bikini:

Cabe mencionar que recientemente Marialejandra Manotas se pronunció sobre la la crítica política que hace su esposo, con quien lleva cinco años de relación y dos de casados, e indica que desde un principio supo de su postura.

“Yo nunca tuve inconvenientes. Siempre hemos tenido la misma posición, pensamos igual. Yo creo que por eso nos hemos apoyado y entendido tan bien. Hubo, de pronto, algunas discusiones”, comentó en aquella ocasión.

Sin embargo, estas discrepancias se resolvieron rápidamente por medio del diálogo entre la pareja. “No por el pensamiento político o social, sino por ciertas dinámicas que se dieron a raíz de que él tuviera esa voz”, afirmó la arquitecta de profesión en su Instagram y añadió: “pero nada que hablando no se pudiera arreglar”.