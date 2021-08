Los memes le cayeron encima al América tras la derrota contra Medellín en la Liga Betplay

América de Cali sumó su segunda derrota consecutiva en condición de visitante en la Liga Betplay 2021-II. Fotos: Twitter Jonattan_jpg / @OutOfContextAm5

América de Cali cayó 2-0 frente a Independiente Medellín este sábado 14 de agosto en su visita al estadio Atanasio Girardot por la la quinta fecha en la Liga Betplay 2021-II. Los goles del ‘Poderoso’ llegaron por cuenta de Diber Cambindo (24’) y Adrián Arregui (66’).

Con este resultado, el conjunto ‘Escarlata’ sumó su segunda derrota del campeonato, tras la caída 1-0 frente a Envigado, también en condición de visitante, por la tercera jornada. Mientras que el DIM volvió a ganar casi cinco meses después: curiosamente, su triunfo más reciente había sido ante la ‘Mecha’ (2-1) el pasado 24 de marzo en el Pascual Guerrero.

El resultado final dejó enojados a varios seguidores del América, pues así lo expresaron a través de las redes sociales; muchos de ellos, incluso, señalaron al técnico, Juan Carlos Osorio, por cuenta de sus rotaciones en el equipo. Pero, como era de esperarse, otro grupo de usuarios aprovechó el momento para divulgar ingeniosos memes, pidiendo, por ejemplo, el regreso del entrenador argentino, Juan Cruz Real. A continuación le presentamos algunos de ellos.

OSORIO, CRÍTICO EN LA DERROTA:

Más allá de la derrota, América continúa en los puestos de privilegio de la liga, ubicándose sexto con nueve unidades. No obstante, Osorio se mostró muy disgustado con el desempeño del equipo y reconoció que no hizo un buen planteamiento: “Me equivoqué en todo, en la selección el grupo, en la elección de la estructura táctica y reconozco que fue mi error y que el rival fue inmensamente superior. Como bien lo dice Hernán, él es mucho mejor que yo y hoy lo demostró. [...] Sabíamos que el primer gol iba a ser decisivo, ellos lo supieron aprovechar, reitero ellos fueron superior a nosotros y ganaron merecidamente”.

Además, señaló que durante el desarrollo del compromiso no se encontraron las soluciones para contrarrestar las fortalezas del DIM: “Nosotros nunca encontramos la manera de crear superioridades en espacios de intervención, y ya quedamos dependiendo de nuestros compensadores y sucumbimos ante el gran juego de ellos”.

Frente a los que lo tildaron de “defensivo” por utilizar una línea con tres defensores, el técnico risaraldense explicó que su intención era poder atacar por las bandas: “Históricamente aquí se cree que cuando se juega con tres centrales es para defenderse, en nuestra idea y metodología de trabajo es totalmente diferente, se juega con tres para poder lanzar los laterales volantes al ataque”.

Por su parte, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, estratega del Medellín, celebró el trabajo colectivo de sus dirigidos, y aseveró que “esto es como un naipe, si uno se cae no se juega bien, los felicito a todos y ahora hay que seguir y mantener esto”. Y con respecto a quienes lo han criticado en el transcurso del torneo, este hizo un llamado de tranquilidad: “No hemos cambiado nada, así jugamos siempre contra todos los rivales. Lo importante de la victoria es el técnico que teníamos al frente, eso hace más grande el triunfo porque Juan Carlos es un entrenador espectacular”.

Actualmente el ‘Poderoso’ se ubica en la novena casilla con siete puntos, todavía invicto y, de paso, terminó con la racha negativa como local. Fueron siete partidos en línea que en casa el Deportivo Independiente Medellín empató. Su último triunfo bajo esta condición había sido en febrero ante Boyacá Chicó por 1-0.

El próximo sábado 21 de agosto, en el marco de la sexta fecha, se estará enfrentando a Millonarios en el estadio El Campín. Por su parte, el cuadro ‘Escarlata’ volverá a tener acción el viernes entrante, en condición de local, contra Patriotas Boyacá.

