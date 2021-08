Frank Martínez, uno de los concursantes más queridos de MasterChef Celebrity, respondió a las preguntas que más hacen sobre él

Frank Martínez

Un ravioli gigante, relleno de espinaca y crema de leche, que representaba una segunda cita fallida con su novia en Italia, llevó a Frank Martínez a salvarse del más reciente reto de eliminación de MasterChef Celebrity, el concurso de cocina que se lleva el rating de las noches de la televisión nacional, en el canal RCN, cada fin de semana. Frank, que no se ha destacado precisamente por sus elaborados platos, o por su altas habilidades culinarias, sí se ha ganado el cariño de múltiples televidentes que siempre resaltan las ocurrencias del comediante paisa. Frank, que como él mismo lo dice, es el menos ‘famoso de los famosos’ del programa, ganó una alta cifra de seguidores que, ante el ‘anonimato’ del comediante, se han interesado por saber más de él. En un reto con el medio de comunicación Pulzo, reveló varias curiosidades.

Aquel portal informativo tomó varias de las preguntas más comunes que hacen los televidentes sobre ‘el flaco’ como se le conoce al comediante, popularmente, y lo cuestionó directamente al respecto. Para empezar, Frank comentó, con humor, que tiene 37 años, ‘recién cumpliditos’, aclaración que hizo para, según él, sentirse más ‘como de 36′, aunque esté más cerca de cumplir 38. Martínez, que ahora hace parte de los diez mejores cocineros del programa, a pesar de las críticas que ha recibido por parte de ‘las cuatro babys’ por la colaboración y guía que recibe de sus compañeros, nació en Medellín aunque, confiesa, que se siente más de Itagüí, lugar en el que creció.

En medio de las preguntas que respondió Frank, en el reto de las preguntas Google de Pulzo, habló de su hermano, a quien se ha referido en varias ocasiones. Cristian, cuenta ‘el flaco’, “tiene 26 años, sabe 7 idiomas y es demasiado teso. A veces me da rabia que sea tan teso porque cuando uno visita a los papás solo hablan de él y yo todavía intentando aprender los números del 1 al 20”, dijo el antioqueño con el humor que lo caracteriza.

Además de hablar de su hermana, Frank habló de su novia, Lorena, a quien describió como una ‘bacana’. Aunque no dijo nada más sobre ella, en sus redes sociales ya había compartido un mensaje sobre ella. “Una vez le pedí noviazgo en una rutina para televisión”, comentó Martínez con una foto en donde se le ve con ella.

Cristian y Lorena no fueron los únicos a los que se refirió Frank pues, a su vez, se refirió a su colega Diego Camargo. El comediante, además de compartir espacios de humor con Martínez, ha sido uno de sus grandes amigos en el programa de cocina, además de uno de sus mentores. “De todo le aprendí, incluso, cuando hacíamos el mismo retos juntos, yo le resultaba ganando. Soy muy buen alumno”, comentó Frank luego de recordar que, aunque siguieron la misma receta para hacer unas empanadas y unas cocadas, él terminó superando los sabores de Camargo y llevándose mejores comentarios por parte de los jueces.

Post en Instagram de Frank Martínez. Foto: @frankelflaco

Por último, Pulzo le planteó a Frank una de las preguntas que más hacen sobre él: ¿Porqué le dicen ‘el flaco’? Martínez comentó que todo se originó luego de una de las rutinas que hizo para el programa, que también era transmitido por RCN Televisión, llamado ‘Comediantes de la Noche’. Allí, Frank habló de lo delgado que era, por lo que la gente empezó a referenciarlo y a recordarlo como tal.

“La primera vez que hice una rutina fue en ‘Comediantes de la noche’ y esa rutina fue hablando de lo flaco que yo era. Estamos hablando de hace como 20 kilos, era muy flaco. Yo conté lo duro que era para mí era comprar ropa, ir a un paseo, etc. y la gente empezó a decirme así y me parece brutal que me identifiquen así ahora que no estoy tan flaco”, le contó a Pulzo, medio de comunicación que agregó a su nota el video de la rutina a la que se refirió Frank en la entrevista. Frank aparece luego de Freddy Beltrán, quien también participó en esta versión de MasterChef y resultó eliminado luego de cometer un error con una espina de pescado.





