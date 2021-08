En Cauca los agricultores sustituyen cultivos ilícitos con aguacate que ya se exporta a Europa

Aguacate Hass. / EFE

La Corporación Colombia Internacional (CCI) busca abrir espacios para que productores de frutas y verduras puedan entrar en contacto con algunos de los inversionistas más importantes del mundo, por lo que el próximo 6 de septiembre algunos de estos productos colombianos se comercializaran en Macfrut, una de las ferias de agricultura más importantes del continente europeo en Rímini, Italia.

Desde hace un tiempo, el país ha aumentado su producción de aguacate hass, esto debido a que muchos cultivos de uso ilícito se han restotuido con ese producto. Colombia el tercer país con mayor área sembrada en aguacate Hass y el cuarto en producción a nivel mundial.

Estos han sido remplazados con este producto debido a su rentabilidad, de acuerdo, con la Revista Semana, uno de los casos ejemplo es el de Marcos Diego Valverde uno de los primeros cultivadores de aguacate hass en El Crucero, vereda de Sotará, Cauca, pues su iniciativa motivó a otros campesinos de la región a dejar los cultivos ilícitos para dedicarse a la producción de alimentos.

“Tengo 65 años y sólo me motiva conocer el proceso del aguacate y así piensan las otras personas, porque con este modelo mucha gente está saliendo de los cultivos ilícitos. Se vende muy bien. Procolombia y la CCI nos ayudan a comunicarnos en inglés con otros empresarios dispuestos a comprar muchos contenedores anualmente”, relató Valverde.

Incluso, ha sido tan exitoso el proyecto no solo en el Cauca sino a nivel nacional que según informó Fedegan, el aguacate Hass colombiano se consolidó en 2020 como el segundo producto de la canasta agroexportadora no tradicional sumando US$144 millones en ventas al exterior y una participación de 11 % dentro del total de las exportaciones no tradicionales. Dado esto, Colombia figura hoy como el tercer exportador de aguacate hass en el mundo.

De hecho, datos del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (Ciras, por sus siglas en francés) revelaron que Colombia fue el primer proveedor de aguacate en Europa durante las primeras semanas de 2021.

Incluso, en su momento Jorge Enrique Restrepo, director de Corpohass, explicó que “el gran protagonista del momento en el suministro de aguacate Hass a Europa es Colombia con 30 % de participación”, pues México concentró sus envíos a EE. UU.

Adriana Senior Mojica, presidenta de la CCI y promotora de la feria, afirmó que Macfrut es un espacio muy importante no solo para el mercado europeo sino que recoge compradores muy importantes de Asia y Medio Oriente. “Para Colombia es uno de los mejores escenarios en una feria completamente especializada”, aseguró.

Además, de acuerdo con las personas que conocer este espacio, uno de los principales atractivos de esta feria para los inversionistas es que les permite cerrar negocios con los productores directamente para llevar las frutas exóticas de Colombia a países como Emiratos Árabes, España e Italia y continentes como el asiático, en donde se han vuelto muy apetecidas.





Colombia incrementó la exportación de aguacate Hass en dos años

El país sigue apostándole a que el aguacate sea uno de los productos emblemáticos, y eso además de verse reflejado en la producción, también se muestra en las cifras de exportación. Colombia pasó de exportar 32.775 toneladas de aguacate Hass en 2018, a 77.075 toneladas el año pasado, un incremento del 135 % en exportaciones.





