Los entrenadores comienzan a cerrarle las puertas a la música popular y a las rancheras en el diamante de ‘La Voz Kids’

En la noche del viernes, uno de los cupos para continuar el camino para cumplir su sueño de convertirse en la próxima estrella infantil y juvenil de la música en Colombia fue para Samuel Chávez Marín, un niño de once años proveniente de Buga, en el Valle del Cauca. Se declaró un apasionado de las galletas y en compañía de su abuelo preparan las mejores de su municipio.

“Mi abuelo me apoya día a día, él me regaló la guitarra y ya que me gustó la guitarra empecé mi camino por la música. Por eso lo amo tanto, mi abuelo dice que siga mis sueños, que me siga esforzando porque este talento que me dio Dios es muy precioso y lo tengo que aprovechar al máximo, ya que él quisiera que fuera un artista reconocido y cantarles a las demás personas”, indicó el pequeño.

Su madre aseguró que su abuelo es la figura paterna que ha tenido su hijo para orientarlo por el camino musical y que, a través de su nieto, él cumplirá el sueño de tener un artista en la familia.

‘Samu’, como se hace llamar artísticamente, se presentó ante los entrenadores con la canción de Luis Fonsi ‘Yo no me doy por vencido’, cautivando con su voz al mexicano Jesús Navarro y a la española, Natalia Jiménez. Al final, decidió unirse a las otras voces del Equipo Jesús.

La siguiente en ganarse un cupo en la próxima fase del concurso fue la pequeña María Victoria, de la ciudad de Medellín. Su madre la describió como un milagro en sus vidas pues, según indicó, fue un embarazo complicado.

“El día más feliz de mi vida fue cuando iba a nacer mi hermanita, pero también fue el día más triste porque ella nació antes de tiempo, no la pude abrazar ni estar ahí con ella. Aquí ya no hay tristeza porque la familia fue muy feliz cuando mi hermanita logró salir del hospital y nos la pasamos jugando”.

Aparte de ser cantante, quiere ser veterinaria para recoger animales de la calle y cuidarlos hasta que tengan una familia que los quiera y los cuide. Con la canción ‘Color Esperanza’ de Diego Torres, la niña se robó el corazón de Andrés Cepeda, quien giró su silla en el último segundo, dándole la oportunidad de integrar su equipo.

El último cupo de la noche estuvo en manos de una pequeña pereirana que se hace llamar Leti ‘La Poderosa’, quien con siete años se presentó en el diamante de ‘La Voz Kids’ con preferencia por la música colombiana, en sus palabras esto es lo que significa para ella cantar este tipo de ritmos: “La diferencia de la música colombiana a otras, es que en la colombiana uno canta y no habla como en el rock and roll que si es como ‘tuc tuc tuc’. Además de cantar, empecé gimnasia desde que tenía seis meses u ocho, a medida que fui creciendo me enseñaron cosas diferentes como vuelta canela, piruetas, media luna, paradas de manos entre otras cosas”.

Con la canción ‘Mi Pueblo Natal’ de Jairo Varela, ‘La Poderosa’ obtuvo un cupo en el Equipo Natalia Jiménez, cerrando la noche con un show lleno de pura colombianidad.

Quienes no lograron pasar

Mariana de 10 años y originaria de Pereira se presentó en el escenario con ukelele en mano y cantando el tema ‘Tutu’ de Camilo Echeverry, aunque no logró captar la atención de los entrenadores, la invitaron a intentarlo de nuevo en una próxima edición del concurso.

Asimismo, otro de los niños que debió ponerle pausa a su sueño y seguir preparándose para volver a intentarlo fue el pequeño Juan Carlos, procedente de Barbosa, Santander, quien con once años tuvo la valentía de presentarse con la canción ‘La Calandria’, pero en esta oportunidad los entrenadores no le dieron la oportunidad a la música popular.

Finalmente, el pequeño Daniel, un huilense que llegó al escenario con toda su pinta al mejor estilo de los charros mexicanos, quedó fuera de siguiente ronda tras su interpretación de ‘Canto a la Madre’.

