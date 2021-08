Petro celebró los resultados de encuesta Invamer: “en todos los escenarios ganamos la Presidencia de la República”

Gustavo Petro, senador colombiano. Foto: Colprensa.

Aunque sigue liderando las encuestas, Gustavo Petro cayó ocho puntos en favorabilidad en el más reciente estudio realizado por Invamer, del que se conocieron los resultados en la mañana de este viernes 13 de agosto. Ante los resultados, el jefe de la Colombia Humana no dudó en reaccionar.

De acuerdo con la encuesta, Petro sigue siendo el político más favorecido para representar al Pacto Histórico en las elecciones presidenciales del 2022 y quien tiene mayor probabilidad de suceder a Iván Duque en el Gobierno: pasó del 38,3 % en abril al 30 % en agosto, seguido por Sergio Fajardo con un 14 %, mientras entra a la carrera el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández en tercer lugar.

Pues bien, tras dichos resultados, el senador progresista publicó uno de sus particulares trinos de Twitter donde celebró las estadísticas antes mencionadas y aseguró que, contra todo pronóstico y a menos de 10 meses de la primera vuelta presidencia, él logrará ganar las elecciones y ser el próximo jefe del Estado colombiano.

“En todos los escenarios con Fajardo, con Gaviria, con el que ponga Uribe, según la encuesta Invamer, ganamos la Presidencia de la República. A redoblar esfuerzos”, tuiteó.

Petro / Twitter

Cabe destacar que en la encuesta de Invamer también evaluó a Juan Manuel Galán, quien se llevó el 10 %, un crecimiento desde el 4.4 % que tuvo en abril. En el caso de Fajardo también disminuyó la intención de voto pasando del 15,9 % en abril al 14, 5 % en agosto. Estos últimos dos están dentro de la Coalición de la Esperanza, que de sumarlos llegarían a un poco más del 24 %.

Al trino de Petro donde se refirió a los resultados de Invamer respondió el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán y hermano de Juan Manuel Galán, quien dejó un ‘provocador’ mensaje asegurando que su hermano tiene también grandes posibilidades de ganar la Presidencia; esto, luego de que la Corte Constitucional revivió al Nuevo Liberalismo, el partido que creó en el siglo pasado Luis Carlos Galán, padre de Carlos Fernando y Juan Manuel.

“No lo midieron con Galán, esto apenas comienza”, trinó.

Otras reacciones a la publicación de Gustavo Petro fueron: “Y en eso estamos senador, en las calles, día y noche sumando al pactó, el senador Gustavo Bolívar conoce nuestra gran labor solo pedimos que no decepcionen a la gente y que la conformación de esas listas no sea influyente, que los líderes sociales estén en los primeros renglones”; “1008 ENCUESTADOS!! 300 votarían por Petro”; “La pregunta es, si no llega a ganar la presidencia va a reconocer los resultados ‘o se proclamara robado y presidente legitimo?”, dijeron los internautas.

El pronunciamiento de Petro suele ser algo contradictorio con las declaraciones que él mismo le entregó a la emisora Caracol Radio esta semana, cuando analizó el posible escenario en que Roy Barreras, Francia Márquez u otros de los ‘alfiles’ del Pacto Histórico ganaran la interpartidista y fueran ellos, y no el exalcalde de Bogotá, quienes representaran a esos sectores en el tarjetón presidencial.

“(...) Esas son las reglas del juego. Si yo no quedo entre los tres primeros, ayudó al gobierno que se elija. Si quedo de segundo, sería candidato vicepresidencial”, reveló Gustavo Petro a la cadena radial, mientras que explicó que el objetivo principal de esa alianza política es trabajar en una forma de gobierno y “no de participación electoral solamente. El gobierno, si se ganan las elecciones el año entrante, es un gobierno de pacto”, agregó el congresista de Colombia Humana.

