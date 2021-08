Mariana Pajón liderará la selección Colombia de BMX en el próximo Mundial

Jul 30, 2021. Foto del viernes de la colombiana Mariana Pajon con su medalla de plata en BMX. REUTERS/Matthew Childs

Este 12 de agosto, la Federación Colombiana de Ciclismo dio a conocer que al Tour de L’Avenir y los Campeonatos Panamericanos de ruta en República Dominicana se sumarán las delegaciones de BMX y MTB. La medallista olímpica Mariana Pajón será la referente principal de una nutrida presentación que también contará con Vincent Pelluard y Diego Arboleda, vigente campeón nacional de la especialidad.

La delegación, que será apoyada por el Ministerio del Deporte y Colombiana, representarán al país en los Campeonatos Mundiales de Panpendal (Países Bajos) y Val Di Solé (Italia), respectivamente.

El éxito de los pilotos del bicicross nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se trasladará a la tradicional pista neerlandesa, donde el gran ausente será el doble medallista olímpico Carlos Alberto Ramírez, quien se sometió a un procedimiento para recuperar su rodilla y por recomendación médica no competirá.

“El grupo de nosotros se entrena junto y venimos haciendo las cosas muy bien, entonces vamos subiendo el nivel todos y vamos a llegar a representar al país de la mejor forma. Ojalá nos despertemos bien, hagamos buenas cosas, buenas vueltas y nos disfrutemos este evento”, señaló Diego Arboleda, quien volverá al plano internacional en el evento que se llevará a cabo del 17 al 22 de agosto.

La federación también señaló que el grupo de representantes del ciclismo de montaña estará integrado por jóvenes talentos, entre los que sobresale el actual campeón continental, Camilo Gómez. La delegación a cargo del seleccionador nacional, José Gómez, y el presidente de la Comisión Nacional de MTB viajará a territorio italiano el próximo 19 de agosto con un total de siete deportistas de las categorías junior, sub-23 y Camilo Sánchez como especialista en Donwhill.

Así quedará la selección Colombia BMX:

Mariana Pajón

Vincent Pelluard

Diego Arboleda

DT: Germán Medina

Avalados:

Ana Sofía Cadavid

Juan Esteban Naranjo

Jersy Andrade

Juan Pablo Chaparro

Daniel Castro

María Camila Restrepo

Miguel Calixto

Juan Camilo Ramírez

Andrea Escobar

Mateo Carmona

Sofía Díaz

Gabriela Bollé

Santiago Santa

Mariana Pajón defendió a su esposo de las críticas en Tokio 2020: él “se siente colombiano”

Mariana Pajón salió en defensa de sus esposo, el colombo-francés Vincent Pelluard, tras las críticas que este recibió en redes sociales antes y durante las justas olímpicas. Esto porque, según varios usuarios, su presencia en las justas se dio por ser el cónyuge de la triple medallista olímpica.

Finalizada su respectiva prueba, Mariana, quien levantó la medalla de plata y alcanzó su tercera presea en las justas, aseguró incluso que durante el proceso recibieron varias amenazas: “Lastimosamente vivimos en un país que es una olla de presión. A veces nos manifestamos así...”, dijo en su momento en entrevista con Caracol Sports.

Posteriormente, Pajón concedió una entrevista a Blu Radio en la que manifestó que el hecho de no ser oriundo de Colombia, no es una razón para ‘atacar’ a un atleta: “Si es porque no nació en Colombia, acá [en los Juegos Olímpicos] hay colombianos que no nacieron en el país y nos representan muy bien, pero no les pasa lo mismo. Nos tocó vivirlo y afecta, pero con la medalla colgada y la satisfacción de que las cosas se hicieron correctamente pudimos atravesarlos juntos”.

Además, precisó que Pelluard “se siente colombiano” y valoró el esfuerzo con el que compitió en Tokio 2020. Cabe recordar que, llegó a la instancia de semifinales, donde terminó en la sexta ubicación con un puntaje final de 17 puntos:

“Es bastante complejo porque llegó con mucha ilusión a representar un país con menos desarrollo y menos apoyo, pero con la ilusión porque se siente colombiano y quiere que sus hijos sean colombianos. Su sangre es francesa, pero se siente colombiano, lamentablemente así pagamos a veces”.

