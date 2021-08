Ladrón salió de prisión y asesinó a su denunciante

Un preocupante caso de venganza se registró en Bogotá el pasado 7 de agosto. El hecho involucra a un hombre que asesinó a una mujer que previamente lo había denunciado por haber cometido un hurto en la ciudad.

La víctima fatal del ataque fue identificada como Carmen Cecilia Contreras, de 56 años, y de acuerdo con datos recopilados por la emisora Blu Radio, se dedicaba a la venta de empanadas y arepas. Al parecer, la mujer denunció ante las autoridades un atraco sucedido el pasado 13 de julio después luego de que un hombre la despojara de su teléfono móvil.

Según comunicó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Los Mártires, mayor Diego Andrés Cocunubo, Contreras perdió sus signos vitales en el hospital al que fue trasladada.

Ante los micrófonos de Blu Radio, el hijo de Carmen Cecilia, identificado como Yesid, describió cómo sucedieron los hechos previos a la venganza por la denuncia ante las autoridades. Esto dijo el joven:

Por esa impotencia y esa rabia, porque fue con un señor cuchillo, le recrimina mientras que la comunidad golpeó al delincuente. Me confié, creí que iba a quedar así. Ya el día sábado (7 de agosto) viene en una moto con otro delincuente y no iba a robar, porque salta nuevamente hacia la misma tienda, mi madre vive en frente, le pega cinco puñaladas y a mi hermana, tres

El señalado fue capturado por la Policía gracias a información suministrada por la comunidad del barrio Santa Fe, en el centro capitalino. El ciudadano salió de prisión y 25 días después de eso, regresó al sector para agredir a su denunciante, y desde entonces Yesid recordó que lo vio aproximándose a su hermana en inmediaciones al local de venta de comida de su mamá.

Aparentemente, el hombre quería matar inicialmente a la hija de Carmen Cecilia, pero en la agresión intervino la señora y evitó el ataque directo hacia la joven llevándose todo el golpe y la peor parte de la golpiza.

El mayor Cocunubo confirmó que el hombre agresor es de nacionalidad venezolana y ya está identificado, por lo que le compete a la Fiscalía General de la Nación proceder con su búsqueda y captura, pues puede recibir cargos por feminicidio considerando que atentó en principio contra la hija de la mujer, quien de momento se recupera de las heridas sufridas aquel sábado de celebración del Día de la Batalla de Boyacá.

A manera de conmemoración y como acto de solidaridad con las víctimas, la comunidad del barrio Santa Fe organizó una velatón para rechazar que la justicia haya dejado libre al hombre que regresó para delinquir nuevamente y acabar con la vida de una mujer conocida en el barrio como ‘Chilay’.

Tal como lo relató Yesid, el delito comenzó porque el migrante intentó robarse un teléfono celular bajo la modalidad de raponazo:

En aquella oportunidad el señor no nos hace daño a ninguno. Toma un celular y emprende la huida, pero él se estrella a media cuadra con una van. Un policía salió de la nada y lo captura. Días después salta nuevamente hacia la misma tienda, mi madre vive en frente, le pega cinco puñaladas y a mi hermana tres. Él no media palabra, no dice las voy a robar ni nada