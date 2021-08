‘La Voz Kids’: por primera vez se presenta un niño de un resguardo indígena y avanza a la siguiente fase

A medida que avanzan las audiciones en ‘La Voz Kids’, la exigencia de los jurados aumenta, lo que quiere decir que son más los niños y niñas que no son escogidos a pesar de sus talentos.

Más allá de la dificultad para encontrar la aprobación de los jurados, los más pequeños se siguen presentando en el diamante. Miguel Ángel abrió la gala de este jueves con una interpretación de ‘El Pastor’, canción conocida en la voz de Miguel Aveces Mejía. Pasaron pocos segundos para que Andrés Cepeda volteara su silla: lo quería en su equipo; de hecho, fue el único jurado que se giró para ver al pequeño, el primer miembro de un resguardo indígena en participar de la más reciente temporada del concurso.

Luego de terminar su audición, el artista bogotano elogió la vestimenta del nariñense, quien explicó el origen de la ruana oscura que llevaba puesta. “Como pues yo soy del campo, del resguardo indígena de Colimba pues eso es lo que sabemos utilizar nosotros para el frío… Me la regalaron”. Por otra parte, Jesús destacó los falsetes de Miguel. “Es de las cosas más bonitas que hemos oído en esta competencia”.

Luego de ver el típico atuendo y la representación de la música mexicana en la voz del nariñense, era el turno para Antonia, quien iba en representación de la capital del país y llevando en su voz ‘Mundo paralelo’ de Monsieur Periné. Al finalizar su canto, ninguno de los jurados se volteó, pero destacaron el poder que tuvo su interpretación.

“Hiciste un muy buen trabajo con la canción, pero faltó un poquitico para entrar a la competencia; eso no significa que no debas seguir cantando y seguir intentando volver aquí a ‘La Voz Kids”, destacó Cepeda, mientras que Natalia le confesó que, “de pequeña quería ser arqueóloga, desenterrar dinosaurios y luego me di cuenta que tenía que estudiar matemáticas y dije ‘mejor me meto de cantante’”, generando risas en la pequeña y el público.

De Ciénaga, Magdalena, llegó Victoria a cantar un ícono del cine animado: ‘Libre soy’, interpretada por Martina Stoessel y conocida por la película ‘Frozen’. Luego de varios segundos, Jesús fue el primero en girar su silla y a pesar que Natalia se gozó la canción, no luchó por la pequeña de nueve años.

“Tú la cantas mucho mejor que mi hija de cuatro años”, dijo la artista española, mientras que el mexicano le manifestó su emoción por tenerla en su equipo. “Oí que arriba lo tienes todo entendido, abajo más o menos pero eso no importa porque nosotros nos vamos a dedicar a encontrarte las mejores canciones para que te luzcan”, al mismo tiempo que le daba la bienvenida.

Fue el turno para la cuota antioqueña en la voz de María Paula, quien con tan solo siete años interpretó ‘La cigarra’, canción que conoce muy bien Natalia Jiménez, pues ya la entonó junto a Lila Downs. Y aunque descrestó al público, no pudo hacer lo mismo con los jurados.

“Óyeme, esa canción que has escogido, yo la canto también en los conciertos y ¿sabes qué? Es la canción que más me cuesta (…) porque el ritmo es un guapango y es bien, bien difícil de seguir, y para la edad que tienes, defender un guapango es de valientes”, destacó Natalia. Finalmente, entre los tres la animaron para que se presente en la siguiente edición del concurso.

Para aumentar la variedad de sonidos, Dicsy llegó con la salsa. La barranquillera de once años interpretó ‘Nunca voy a olvidarte’, conocida en la voz de Christian Castro, pero que la pequeña supo adaptar bien al ritmo latino. Pasaron pocos segundos para que Natalia pulsara el botón, seguida por Andrés Cepeda.

Una de las cosas que la artista resaltó fue su capacidad para manejar el escenario; incluso, Dicsy admitió que Shakira es una de sus cantantes favoritas y la imitó cantando ‘Waka waka’. Al finalizar la audición, decidió entrar al equipo de Natalia.

Cerró la gala María José cantando ‘Antes de ti’, interpretada por la chilena Mon Laferte, fallando en el intento de convencer a los jurados. Pese a eso, Jesús resaltó que tenía una buena voz.

De hecho, el mexicano fue uno de los principales personajes que hizo parte de los memes hechos en Twitter a lo largo del episodio, especialmente por elegir a Victoria y no a María Paula. “De tanta ranchera se le dañaron los oídos a Jesús”, escribió un usuario.





