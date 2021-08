El cantante Alan Ramírez revela quién es la mujer con la que lo vieron dándose un beso muy apasionado

Tomada de Instagram @alanramirez

Después de conocerse los lamentables momentos que vivió el cantante de música popular Alan Ramírez al ser atracado, el artista está nuevamente en el ojo del huracán por cuenta de una fotografía que circuló en redes sociales en donde aparece dándose un beso con una misteriosa mujer que lo acompañó en un evento al que asistió el pasado fin de semana. En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, aclaró los rumores con respecto a una nueva relación.

“Es una mujer del fin de semana que estuvimos en un evento, que incluso en un momento sube una foto dándome un beso y lógicamente pues eso no era un beso en la boca, pero pareciera que si lo fuera porque ella decide cubrir su rostro con un emoticón. Sin embargo, tengo el mensaje donde le reclamo por qué sube una foto de esas donde afecta mi imagen”, fueron las palabras con las que aclaró el rumor para ‘Lo sé Todo’.

Cabe resaltar que, el cantante mencionó desconocer la identidad de la joven, pues el evento al que asistió como artista principal era algo de carácter privado. También aseguró que en el lugar hicieron presencia Yina Calderón, Nelson Velásquez, Yeison Jiménez, entre otros.

“Yo le pregunto al organizador que quién es ella, porque me pide una foto y además que si me puede dar un beso en la mejilla y claro, yo se lo doy pero pareciera que le estoy dando el beso es en la boca y él me dice ‘es la novia del veterinario de mis caballos’. Me da un poco de rabia que lo hagan con esa intención porque poner el emoticón en la cara para simular que nos estábamos besando, por eso le reclamé”. El cantante agregó que la joven se molestó por el reclamo y le recalcó que él era un artista y se debía a su fanaticada.

Cabe resaltar que, después de esas declaraciones el cantante aseguró que no se encuentra saliendo con nadie en este momento. También aprovechó para hablar del tema de su expareja, Sara Sofía Rondón, con quien tiene una hija y de la que se separó el año pasado.

“Estamos bien, ella duró un tiempo sin hablarme pero hasta hace unos 20 o 15 días que me desbloqueó de sus redes sociales, todo lo hablábamos por intermedio de mi mamá hasta que yo creo que ella dijo ‘bueno vamos a ser papás todos los días, hay que tener madurez’, hablamos por temas de la niña y ahora que llegué de Estados Unidos le traje muchos regalos a mi hija”, finalizó para ‘Lo Sé Todo’.

<b>Declaraciones de Sara Sofía</b>

La joven pasó de convertirse en la esposa de Alan Ramírez a volverse toda una experta influenciadora en temas de maquillaje, por lo que aseguró que se encuentra pasando por el mejor momento de su vida, después de la separación de su expareja.

“De la relación de nueve años que tuve con el papá de mi hija, tuve mucho miedo de soltarlo, porque quería mi hogar y mi familia por encima de cualquier cosa, pero tuve que entender y decir adiós. A uno le meten un chip en el cerebro donde dice ‘luche por su hogar, la mujer sabia edifica su hogar’, pero si me separo dirán que soy mala mujer y no”, señaló la joven para ‘Lo Sé Todo’.

Sin embargo aprovechó para agregar algo más. “Mis hijas han visto una faceta de mí que yo tampoco conocía, hasta se me quitó el acné, estaba pasando por una depresión de casi seis meses. Alan me dice ‘yo fui terrible, entiendo tu decisión reina, está bien, sólo te pido que me perdones’, hablamos bien tenemos una buena relación”, finalizó Rondón.

