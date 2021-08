“Trato de cerrar el capítulo de Boca Juniors”: Andrés Felipe Román

Andrés Felipe Román jugará con Millonarios en la Liga BetPlay 2021 II.

El jugador de Millonarios Andrés Felipe Román también se encuentra en el morfociclo de la selección de Colombia, con la que espera jugar los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

Este lunes se dio inicio al ciclo de entrenamientos, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá entre el 9 y el 12 de agosto en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. De los seleccionados, tres jugadores tienen partidos con sus clubes en esas fechas, por lo que se solicitó autorización a los equipos para que se ausenten.

Una de las características que coinciden con los jugadores convocados por Reinaldo Rueda es que juegan en ciudades con mucha altura o han pasado por clubes que juegan en ciudades con gran altitud. Esto debido a que uno de los rivales en la próxima fecha FIFA será Bolivia en La Paz.

Ayer, 9 de agosto, se llevó a cabo una conferencia de prensa con algunos de los jugadores convocados por Reinaldo Rueda. Para esta ocasión el jugador de millonarios fue uno de los que intervino y confesó que quiere dejar atrás la situación con Boca Juniors.

“Es especial estar acá, después de lo vivido. Siento que estoy más fuerte, estoy feliz”, dijo Román, quien agregó: “Trato ya de cerrar ese capítulo de Boca Juniors, estoy concentrado en mi presente, que es la selección y Millonarios”.

“La confianza del profe (Alberto Gamero) siempre ha estado. Me ha dado tranquilidad. La confianza del grupo también ha estado, eso se agradece y quiero demostrarlo en la cancha”, agregó.

Y especialmente sobre lo que espera en la selección de Colombia, Román concluyó: “Siempre que uno viene acá lo hace con la ilusión latente de ser convocado a un partido de las eliminatorias... trabajamos con miras a los partidos de eliminatorias, para eso estamos acá”.

Cabe recordar que de acuerdo con el dictamen médico que presentó Boca Juniors quebró las ilusiones de Román tanto para jugar en el equipo ‘xeneize’ como para seguir con su carrera deportiva. Según, el cuerpo médico del club argentino, el número 6 de Millonarios tenía un miocardiopatía hipertrófica. Enfermedad que limitaría el juego de Román y causa de no ser aceptado en este club.

Cuando Román volvió a Colombia y el cuerpo médico del equipo embajador realizó los mismos exámenes médicos se evidenció que el jugador bogotano no contaba con ninguna enfermedad o limitación cardiaca que no le permitiera volver a la cancha, pero hasta que no se defina el futuro del jugador no podrá estar en las chanchas con sus pares.

Estos exámenes médicos que se le practicaron a Román se llevaron a cabo en la Clínica Shaio, donde los especialistas afirmaron que: “El concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Complementó que “no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara””, la conjetura que tomó fuerza en el caso del bogotano fue que el jugador tenía un “corazón de atleta”.

Luego de varias semanas de descanso, Andrés Felipe Román volvió a trabajos con Millonarios. Pero esto no se trata de un retorno a entrenamientos y trabajos a la par del resto de los demás jugadores del equipo embajador.

El lateral derecho se encontrará en supervisión médica y tendrá un proceso de desacondicionamiento controlado que será tratado por los especialistas de la institución azul. Sin embargo, y siguiendo todos los protocolos del caso, se decidió enviar unos exámenes genéticos a Alemania, donde este país cuenta con toda la tecnología necesaria para establecer si Román tiene o no una miocardiopatía hipertrófica, y así definir el futuro de la carrera deportiva para el jugador.

