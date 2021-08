Las duras críticas de un periodista colombiano contra ‘Bolillo’ Gómez: ‘Su tiempo ya pasó, hay que saber retirarse’

En la imagen, Hernán Darío "el Bolillo" Gómez, director técnico de Independiente Medellín - EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

El periodista colombiano, Jorge Andrés Bermúdez, manifestó, durante la emisión de este lunes 9 de agosto del programa ESPN F Show, que el técnico, Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez, debería considerar en retirarse de su profesión, pues el rendimiento mostrado al mando del Independiente Medellín no es positivo, y hasta el momento no ha podido encontrar soluciones al respecto.

“Yo no sé si en Medellín hayan posibilidades de mejorar con el ‘Bolillo’ Gómez. No sé hasta dónde le llegue la cartilla al ‘Bolillo’ para mejorar, futbolísticamente hablando, al DIM. Puede que me equivoque, y ojalá por la hinchada del Medellín”, expresó el comunicador en primera instancia.

Seguido de esto, indicó que el mejor momento del ex entrenador de la Selección Colombia, Atlético Nacional, entre otros, quedó en el pasado: “Ojalá el técnico le encuentre la vuelta, pero no sé si tenga el método. Ya el tiempo del ‘Bolillo’ pasó, muchas veces hay que saber retirarse también”.

Por último, argumentó que sus planteamientos ya no sorprenden y que el trabajo colectivo, en este caso del Medellín, es limitado: “Su juego es muy básico: sus dos líneas de cuatro y listo… pero hay que mejorarlo, hay que mejorar los jugadores. Yo veo siempre lo mismo, un equipo con muchas dificultades para hacer juego, con dificultades para producir situaciones de gol”.

EL RENDIMIENTO DEL MEDELLÍN:

Las críticas hacia ‘el Bolillo’ Gómez, así como a otros miembros de la plantilla, no se han hecho esperar durante el inicio de la Liga Betplay 2021-II. En los cuatro partidos que el ‘Poderoso’ disputó hasta el momento, todavía no pudo ganar, pero tampoco perdió: son cuatro empates consecutivos, contra Águilas Doradas (1-1), y frente a Deportivo Cali, Junior de Barranquilla y La Equidad con igualdades sin goles. Estos resultados lo mantienen, actualmente, en la posición 11º del campeonato, tras sumar cuatro puntos.

Uno de los jugadores referentes del equipo, el argentino Agustín Vuletich, se pronunció respecto a la falta de victorias, y argumentó que, de momento, están “tranquilos” con el trabajo colectivo que vienen desarrollando: “Si se analiza solo lo que es estadística obviamente no son la cantidad de puntos que aspirábamos tener a estas alturas del campeontao. Pero bueno como plantel estamos analizando otras cosas, sin descuidar que deberíamos tener más puntos. Lo que es el juego en sí, estamos tranquilos”, dijo en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

Agustín Vuletich, arma en la delantera del 'Poderoso' - Foto: Javier Yesid Molina - Colprensa.

Con respecto a las comentarios negativos hacia ‘Bolillo’, en los que lo tildan de ‘defensivo’, el artillero ‘Albiceleste’ aseveró que la realidad es totalmente contraria: “El entrenador siempre nos pide que juguemos bien, que vayamos hacia adelante, que seamos un equipo agresivos. Cuando hemos tenido momentos de crisis hemos sido inteligentes para poder sobrepasarlos”.

En el mercado de fichajes para ese segundo semestre, Medellín fue uno de los clubes que se mostró más activo. Confirmó los fichajes de Leiton Jiménez (defensa), Juan José Aguilar (defensor), Didier Bueno (defensor), Adrián Arregui (mediocampista), que volvió luego un periodo en el fútbol argentino, Sebastián Hernández (mediocampista), Miguel Camargo (mediocampista), Vladimir Hernández (extremo), Edwar López (extremo) y Didier Cambindo (delantero).

El siguiente partido del ‘Poderoso’ será enfrentando al América de Cali, este sábado 14 de agosto, en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 5 de la Liga. Curiosamente, la victoria más reciente del DIM en el torneo local fue el pasado 24 de marzo, en condición de visitante, contra el conjunto ‘Escarlata’: aquel día, las anotaciones del Medellín llegarían gracias a Javier Reina, quien marcó doblete (48’ y 90’); en la ‘Mecha’ descontaría Kevin Andrade (66’).

