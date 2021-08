Gianni Infantino habría preguntado a Ramón Jesurún por el caso Atlético Nacional

En la foto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Que Atlético Nacional no haya podido inscribir a sus seis refuerzos en la Liga BetPlay 202 ll pese a haber firmado contrato con ellos, debido a que no aún no logra un acuerdo con el Cortuluá para el pago de cinco millones de dólares, sigue dando de qué hablar. Los jugadores del equipo verdolaga protestaron antes del pitazo inicial del partido contra el Deportivo Cali, el sábado 7 de agosto, y se supo que Gianni Infantino, presidente de la Fifa, indagó por lo que estaba ocurriendo.

Fabio Poveda, periodista deportivo colombiano, informó en Blu Radio que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, recibió una llamada de Fantino para preguntar por el proceso entre el club paisa y el vallecaucano, hecho que le generó enojo contra la dirigencia de Atlético Nacional, pues al parecer no le ha gustado la manera en que manejó el caso.

“Infantino, presidente de la FIFA, conversó con Ramón Jesurún al respecto. Es decir, indagó qué está pasando, cómo es esto. A raíz de esa llamada, hubo palabras muy fuertes del presidente de la Federación al presidente de Nacional”, afirmó Poveda.

Al parecer, a Jesurún no le gustó que el presidente de Nacional, Emilio Gutiérrez llevara el caso que estaba en cabeza del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) —en el que incluso tuvo que intervenir el Tribunal Federal Suizo— a la justicia ordinaria.

“Hubo, lo pueden tomar como un regaño, palabras fuertes de parte del presidente de la Federación al doctor Emilio Gutiérrez, presidente de Nacional, por lo que está haciendo Nacional para dilatar el tema del pago al Cortuluá y, además, por haber ido a la justicia ordinaria”, agregó Fabio Poveda.

El presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, junto a Felipe Aguilar, quien regresa a la institución. Foto: Atlético Nacional.

Lo que sí es seguro hasta el momento —mientras la justicia colombiana revisa el caso de Atlético Nacional—, es que ninguno de sus refuerzos podrá jugar este semestre con el club. Se trata de Felipe Aguilar, Yeison Guzmán, Dorlan Pabón, Nelson Palacio, Ruyery Blanco y Cristian Castro.

El club más veces ganador de la liga colombiana solicitó al TAS una medida que le permitiera inscribir jugadores, pero, a diferencia de 2019, año en que el tribunal le dio esta posibilidad a Nacional, rechazó el pedido. Teniendo en cuenta que el mercado de fichajes en Colombia cerró el pasado viernes a las 10 p. m., el conjunto de la capital antioqueña ya no tiene manera de contar con refuerzos de renombre como Pabón.

Nacional lamenta no poder inscribir jugadores

Mediante un comunicado de prensa Atlético Nacional, afirmó que “lamenta profundamente que la FCF y la Dimayor hayan impedido la inscripción de los jugadores a la liga y la Copa BetPlay II, la cual culminó el día de hoy, aplicando una sanción que no comparte y considera desproporcionada. Nacional confía que la justicia constitucional colombiana pronto corregirá esta situación en beneficio de los jugadores y la institución”.

Entretanto, el presidente de la Dimayor sostuvo que se actúo sin beneficiar a alguno de los dos equipos, obedeciendo exclusivamente a las reglas de la División Mayor del Fútbol Colombiano

“Nosotros tenemos que defender la institucionalidad de la Federación, actuar dentro de esa normatividad sin importar quién tenga razón. Hoy se cierran las inscripciones. Nosotros no tenemos un sistema coercitivo para un cobro como este. Sí tenemos en el sistema las sanciones disciplinarias, que creo que es bien dura la que se le aplica a Nacional. La Comisión Disciplinaria tomará las decisiones que tenga que tomar”, explicó.

