“Siempre hay mucho más que hacer”: consejero Emilio Archila y su balanze de los tres años de mandato de Duque

Tras el cumplimiento del tercer año del mandato del Presidente Iván Duque, el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila. dio a conocer en entrevista con el diario El Espectador, todos los avances que han realizado en los 36 meses de gobierno, de los cuales destacó el cuidado de las víctimas del conflicto armado desde la implementación de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y las ayudas a los excombatientes dando así continuidad a lo pactado en los diálogo de paz bajo el lema ‘Paz con legalidad’.

“Las víctimas han sido la prioridad y cuando llegamos al Gobierno, en reparaciones colectivas, que son tan importantes, en toda la historia de la Ley de Víctimas se habían hecho tres y en estos 30 meses hemos hecho más de 20. Cuando se mira el presupuesto de reparaciones individuales, hemos tenido el más grande de la historia, con un $1 billón. Cuando llegamos existían solo dos proyectos productivos colectivos y ninguno individual para los excombatientes, y en este momento más de la mitad de ellos tienen proyectos y empleos fijos, prácticamente el 100 % está bancarizado y el 100 % en el sistema de salud y de pensiones”, destacó en cifras Archila.

Asimismo, el funcionario dio a conocer que las cifras hablan por sí solas, pues explicó que desde la presidencia el trabajo en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial ha tenido avances, apuntado que en el anterior mandato se habían terminado dos y actualmente se tienen 14, pese a que no había financiación para ellos, por lo que el trabajo fue hacer cambios y se realizó una focalización del Presupuesto General de la Nación para así tener $8 billones, los cuales se están ejecutando para cumplirles a las comunidades.

En cuanto al reto que se presentan para el último año del mandato Duque, Archila manifestó que es necesario el acompañamiento de la población, pues aseguró que el presidente ha sido responsable con su momento histórico, pues el mismo les ha pedido que se hagan trabajo con planeaciones a largo plazo, robustas, juiciosas. Todas con el fin que a futuro se trabaje sobre lo construido.

Respecto al trabajo para la protección de los excombatientes, Archila indicó que ha sido absoluto, pues según él, desde el Gobierno ha sido innegable el avance en ello. “Pensar que el Gobierno haya sido negligente o perezoso no tiene ni pies ni cabeza, eso lo que hace es que desvía la atención de las verdaderas causas, que tienen que ver con los enemigos comunes que tenemos y quienes han sido los causantes de estos ataques. En cifras de la Fiscalía, esos son principalmente las disidencias, el Eln y el Clan del Golfo”, aseguró el consejero.

Ante el llamado de atención por parte de la JEP al Gobierno por el asesinato de excombatientes, Archila agradeció tal llamado, pues con esto entendieron que la competencia del Plan Estratégico de Seguridad y Protección le correspondía a la Consejería. Entonces, decidieron reunirse con la JEP en Villavicencio, allí hicieron un análisis de los avances y en la medida en que explicaron, se entendió que por el momento es satisfactorio para ellos.

Ante la pregunta de la inconforidad por parte de algunas poblaciones que indican que los alcances de los PDET no han sido suficientes, el consejero afirmó:

“Los municipios PDET tienen alrededor de 6,7 millones de colombianos. Es una población un poco menor que la de Bogotá. Nosotros, en 30 meses, no solamente recogimos las adversidades, sino que focalizamos las fuentes de financiación y, como mencioné, en estos momentos se están ejecutando más de $8 billones en esos municipios. Inversión que jamás se había visto”, a lo cual agregó que existen otras intervenciones que son pequeñas, que no ha solicitado la comunidad, pero que no merecen desconocimiento.