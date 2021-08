‘Agrupar para Avanzar’ el movimiento político que buscan conformar exmiembros del Partido Comunes

Victoria Sandino e Israel Zúñiga, conocido como Benkos Biohó. Colprensa - Álvaro Tavera

A menos de un año, Colombia vive un movido escenario preelectoral, el cual busca definir los perfiles políticos para las elecciones de 2022, por lo cual han empezado a nacer nuevos partidos políticos, entre ellos ‘Agrupar para Avanzar’, el cual al parecer ser una nueva apuesta al evidenciarse divisiones entre algunos líderes del partido Comunes, partido conformado por exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc, tras los acuerdos de paz del gobierno Santos.

De acuerdo con lo informado por el diario El Espectador, al conocerse el pasado 1 de marzo la negativa de la posibilidad de regresar al congreso en el 2022 a los senadores Victoria Sandino y Israel Zúñiga, estos estarían conformando un nuevo movimiento para ser partícipes de la próxima convocatoria a las urnas.

Sus promotores, una vez conocieron no tener respaldo para continuar su recorrido en el congreso, decidieron ese mismo mes, según comunicación oficial del nuevo movimiento, reunirse con varias personas en el municipio Fonseca, en el departamento La Guajira, para hacer el nacimiento de este nuevo movimiento.

“Asumir el compromiso de disponernos a la construcción, articulación e impulso de espacios de unidad que den respuesta a las expectativas de sectores que no se ven representadas por las formas políticas organizativas vigentes”, es lo que según Tanto Sandino como Biohó harían parte esta nueva fuerza.

Según la comunicación a la que tuvo acceso el diario bogotano sostiene que se reunirán el próximo 8 de agosto para “seguir sumando voluntades” y construir una colectividad que insista en la implementación integral del Acuerdo de Paz, “la reincorporación digna para todos y todas las excombatientes, sin privilegios, sesgos, exclusiones”, la defensa de la vida en medio de un genocidio que viven los excombatientes, señala el escrito.

No obstante, cabe recordar las palabras de Sandino tras la división del partido. “No aspiro a que me expulsen, no es eso lo que quiero. Lo que quiero es que en el partido avancemos en la construcción democrática interna, pero también de cara al país, con propuestas claras para ser una alternativa política con base en la construcción de la paz y los cambios sociales. Definitivamente soy una revolucionaria, una feminista, una militante de las causas de la mayoría de este país”.

En medio de los movimientos políticos que se viven en el país, también se conoció en las últimas horas que la Corte Constitucional decidió devolverle la personería jurídica al partido, que fundó el político asesinado en 1989 Luis Carlos Galán, llamado Nuevo Liberalismo que ahora será conducido por sus hijos, Juan Manuel y Carlos Fernando Galán.

La viuda de Galán, Gloria Pachón, fue quien instauró una tutela para revivir el partido político. Sin embargo, en medio de todo el proceso se conocía que el CNE desestimó la tutela argumentando que el partido “no cumplió los requisitos constitucionales, en relación con los escaños en el Congreso y el umbral, contenidos en el Artículo 108 de la Constitución Política”. También se la negó porque lo estipulado en el Acuerdo Final para la Paz no podía ser aplicado como fundamento normativo como sí pasó con la Unión Patriótica.

Según el CNE sostuvo que a pesar de que ambas organizaciones fueron víctimas de la violencia, la Unión Patriótica perdió su personalidad jurídica, mientras que el Nuevo Liberalismo renunció a ella mediante un acuerdo puro y simple de adhesión al Partido Liberal. Consideró que el Nuevo Liberalismo debía observar el acuerdo de reunificación con el Partido Liberal, pues su historia está ligada a este partido.

Una decisión que pasó a la Corte Constitucional para ser revisada, y este jueves 5 de agosto, la Sala Plena decidió por unanimidad revivir el ‘Nuevo Liberalismo’, que tendrá entonces la oportunidad de medirse en las elecciones de 2022.





