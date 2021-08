Corte Suprema de Justicia absolvió a exgobernador de Bolívar Joaco Berrío

Joaco Berrío, archivo particular

Este miércoles la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador de Bolívar Joaco Hernando Berrío de los cargos por prevaricato por, al parecer, no haber gestionado la entrega de unos insumos destinados a una población que se había visto afectada por la ola invernal de 2007.

En su gobernación, de la cual suspendieron en 2009, hubo cinco contratos con los que se adquirieron kits de aseo, medicamentos, alimentos y otros enseres para atender la emergencia que ascendió a 3 mil millones de pesos. Pero la Fiscalía lo acusó porque se recibieron 2.957 de esos kits que no se pudieron guardar en las bodegas de la Gobernación sino que se fueron a unas de proveedores.

Y allí estuvieron hasta enero de 2009 cuando un juez y el Invima pidieron la destrucción de los kits porque estaban vencidos y ya tenían animales, todo esto a pesar de que la misma Contraloría, los proveedores y hasta la Fiscalía, quien lo acusó también por omisión de sus funciones, le pidieran que hiciera la entrega de los kits.

Pero la Corte determinó que no era un delito porque no se actúo deliberadamente o con intención personal y que la entrega no se hizo finalmente porque nunca llegaron a la gobernación los elementos para las víctimas.

La Sala especifica en la decisión que “no resulta válido para efectos de atribuir responsabilidad el enjuiciado que la Fiscalía indique que le era exigible a Berrío Villareal el buscar a los contratistas para surtir la liquidación de los contratos y que procediera con la entrega de los mercados, pues el incumplimiento en los tiempos de entrega provenía de los mismos contratistas, y no correspondía al ente territorial velar por la ubicación de sus proveedores”.

La Corte señaló que quienes debían informar los pormenores de lo que pasaba en las bodegas eran los proveedores y por eso dijo que la acusación de la Fiscalía no era válido porque no se probó que el exgobernador “actuó a sabiendas de su ilicitud y con total desprendimiento de sus deberes legales”.

Por este caso hay dos mujeres en la cárcel por haber expedido información y certificados falsos para argumentar que los mercados sí habían sido entregados en su totalidad antes de que Berrío llegara a la gobernación en 2008. Las condenadas a cinco años de cárcel son Betty del Carmen Mercado y Lusnela París Viana.

“Las procesadas faltaron a la verdad en las constancias expedidas, pues la premura con que se obró denota que en vez de atender a los damnificados, se buscó amparar y proteger los intereses de los contratistas para que apareciera como si toda la mercancía adquirida mediante los contratos de 24 y 27 de diciembre, fue efectivamente entregada entre el 27 de diciembre y el 31″, dijo la Corte.

Finalmente la Sala determinó Berrío no cometió un delito pues “pretendió salvaguardar el erario evitando que se tramitara un pago a la luz de unos contratos que no se habían ejecutado”.

A pesar de que el exgobernador de Bolívar, Joaco Berrío en forma directa obvió adelantar las gestiones para entregar los mercados, de cuya existencia conoció, no lo hizo guiado por una decisión intransigente o pueril, sino por el fundado convencimiento que hubo acerca de la inviabilidad de hacerlo ante la ausencia de entrega de los bienes en la que comprendió una imposible tarea de procurar su recibo, lo cual desdibuja el dolo que le fue enrostrado por la Fiscalía en su acusación”, concluyo el alto tribunal.

