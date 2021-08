“No sé si gritar, si llorar. Me siento impotente”: director técnico de Yuberjen Martínez tras su polémica derrota

Rafael Iznaga es el entrenador del boxeador colombiano Yuberjen Martínez. - Federación Colombiana de Boxeo.

Este lunes 2 de agosto el boxeador colombiano, Yuberjen Martínez, perdió contra el japonés Ryomei Tanaka, en los cuartos de final de los 52 kilogramos del boxeo olímpico, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su derrota fue polémica, pues se evidenció que Martínez fue el que tomó la iniciativa, el que tuvo los golpes más limpios y el que terminó sometiendo a Ryomei Tanaka, pero al final los jueces dieron como ganador al nipón y el antioqueño quedó sin opciones de colgarse una medalla como sucedió hace cinco años en Río de Janeiro.

Tras finalizar la competencia Rafael Iznaga, entrenador del atleta colombiano, recibió en exclusiva al periódico El Tiempo. En esta entrevista presentó un balance de la competencia de Martínez, confesó cuál era su sensación luego de la eliminación.

Iznaga confesó que luego de que se diera el veredicto llegó a la habitación del hotel y lloró por un buen tiempo. “No sé si gritar, si llorar... Me siento impotente”, le dijo a El Tiempo. Y añadió que él considera que ese combate nunca se perdió. “Analizando después y viendo la pelea dos o tres veces más, menos todavía pienso que perdimos. Ganamos el primer asalto, de verdad, lo ganamos. Con los jueces lo ganamos 4-1. Debió ser 5-0. No sé que pelea estaba viendo ese juez de Perú”.

Y agregó: “El segundo asalto me pareció una copia del primero. Cuando me avisan que hubo una votación en contra de nosotros, allí yo pensé: ‘Esto huele mal. Huele a despojo’. Y de hecho fue así. Nos prepararon bien las cosas. En el segundo debimos haber ganado el combate. Lastimosamente no fue así. Se botaron cinco años de preparación, cinco años de sacrificio, cinco años de trabajo. Pero bueno así lo determinan los jueces. Hemos pensado que con el Comité Olímpico Internacional (manejando el boxeo, y no AIBA, que fue apartada) íbamos a tener que se hicieran mejor las cosas, pero al final, en el caso de Colombia, hemos sido perjudicados”.

Además, habló sobre la sensación que le dejó que sucedieran este tipo de fallos dentro de la competencia. “Hay gente que no siente esto. El que lo vive y lo trabaja con pasión lo siente. Ahora mismo yo tengo el sentimiento, no sé, de gritar, de llorar. Me siento impotente, porque no se puede hacer nada. Ni legal, ni ante ninguna autoridad. Simplemente dan la votación y ya. Dan el ganador, y si no estás de acuerdo, ese es tu problema. Por eso me siento impotente. Por eso te digo, que solo, he llorado”.

Posteriormente realizó un balance sobre la derrota de su atleta y no haber alcanzado a traer otra medalla al país. “Nosotros pensamos que los muchachos hicieron un buen trabajo, aun cuando tuvieron pocos combates durante la preparación de los últimos años, cuando no conocíamos los boxeadores de Europa y Asia, hasta que llegamos a Italia en los últimos dos meses de preparación. Disputamos cuatro medallas de bronce, primera vez en la historia que Colombia disputa cuatro medallas de bronce”.

El entrenador cubano agregó que luego de esto les quedó un ‘sinsabor’ de casi haber alcanzado la medalla. “No pudimos obtener una de ellas, que la merecíamos. Las cosas no se dieron y no pudimos cumplirle al pueblo colombiano, al Ministerio del Deporte, al Comité Olímpico Colombiano, a la Federación de Boxeo”.

Por último habló sobre la estrategia y el plan que esperan utilizar para los próximos Juegos Olímpicos, que serán en París, ya que deben tener en cuenta el tipo de boxeador a los que se van a encontrar en la próxima edición.

“Cuando no se dan los resultados, hay que cambiar casi todo, pues los próximos Juegos van a ser en París. Hemos conocidos a boxeadores de Europa, Asía y algunos de África. Y debemos conocerlos a todos. Si no logramos esto, vamos a seguir en las mismas y cuando vayan combates definitorios vamos a perder. Tenemos que buscar el mecanismo de que tengamos el roce simultáneo con boxeadores de Europa y Asia, especialmente. Si no hacemos eso, no vamos a lograrlo nunca”.

