“Él es bueno para prometer mentiras”: Enrique Peñalosa vuelve a lanzar dardos contra Gustavo Petro

Enrique Peñalosa se convirtió en uno de los primeros políticos colombianos en confirmar su precandidatura a la Presidencia de la República. En pro de esos esfuerzos, el bogotano también ha aprovechado sus apariciones en medios para destacar lo que ha hecho en distintos cargos públicos, incluido el de alcalde de la capital colombiana, así como para criticar a sus rivales, siendo el principal objetivo de los dardos el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro.

El exalcalde, que ya ha lanzado pullas al hoy senador de izquierda en por lo menos dos ocasiones, volvió a hacer justamente eso en la tarde de este miércoles 3 de agosto, durante una entrevista concedida al medio colombiano Pulzo, en la que declaró que su posible rival no es tan bueno gobernando como si lo es en el ámbito del debate y la oratoria, una descripción que ya ha sido usada en varias ocasiones por otros contrincantes y detractores.

“A Gustavo lo que yo le veo es que no es muy bueno para gobernar, es muy bueno para hablar y para decir cosas que no son ciertas. Decía ahora que las vacunas no servían, con una irresponsabilidad infinita”, dijo Peñalosa durante el mentado intercambio, refiriéndose a la polémica que tuvo a Petro en el centro de los titulares colombianos desde el pasado viernes 30 de julio, cuando advirtió con poco contexto que los biológicos no son efectivos contra la variante Delta del covid-19.

Si bien el jefe de la Colombia Humana intentó rectificar, señalando que se refiere a las condiciones geopolíticas que rodean tanto al avance de esa versión del virus como a la consecución de vacunas por parte de los países menos desarrollados, y hasta emitió un mensaje pidiendo a los colombianos que reciban la inyección, el precandidato no perdió la oportunidad para usar el error de Petro en su contra.

No obstante, ese no fue el único argumento que tuvo Peñalosa para atacar al excandidato, que logró llegar a la segunda vuelta de las presidenciales de 2018, contra Iván Duque. En ese sentido, el bogotano dijo que la mejor manera de competir contra el líder de izquierda es comparando las gestiones de ambos durante sus administraciones en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Después de todo, el primero llegó inmediatamente después del segundo, en 2016.

Así las cosas, el primer comentario tuvo que ver con el estado de los hospitales públicos bogotanos durante una y otra alcaldía. “Cuando llegué, los ciudadanos tenían que hacer fila, levantarse a las tres de la mañana para pedir una cita en los hospitales. Eran filas y filas, un maltrato a los ciudadanos, y él no hizo nada al respecto. Nosotros acabamos con esas filas y montamos un súper call center y mejoramos la atención, dejamos tres megahospitales contratados”.

Igualmente, volvió a referirse al Brox, que describió como una república independiente del crimen en la mitad de la ciudad, a la que no entraba la policía; y a la flota de TransMilenio, que no cambió durante la administración Petro, a pesar del uso excesivo y los altos niveles de contaminación que generaba. “Nosotros reemplazamos esa flota por unos buses nuevos Euro V con filtro y Euro VI, más de la mitad a gas. Compramos más de 500 buses eléctricos para el SITP”.

Finalmente, recordó el desastre de las basuras, que se apilaron en las calles de la ciudad mientras se cambiaba el sistema por uno público, que también tuvo problemas luego de que se conociera que para sostenerlo se habían comprado buses de segunda, lo que a su vez puso a Petro en riesgo de destitución e inhabilidad en repetidas ocasiones, y a la ciudad en la mira de la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Él es bueno para prometer mentiras. Ofreció más de miles jardines infantiles sociales y no hizo nada, hizo cinco jardincitos con unos contenedores. Nada. En mis dos alcaldías hicimos 98 colegios, entonces ¿quién le mejoró más la vida a la gente?¿quién tiene la capacidad de gerenciar?, aquí la pregunta es si los ciudadanos van a escoger a quien habla bien o a quien hace”, concluyó Peñalosa.

