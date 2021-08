Tuitero se retractó de etiqueta ofensiva sobre la jefa de Gabinete del presidente Duque

María Paula Correa, Presidencia

Recientemente un tuitero tuvo que salir a rectificar un trino suyo que habría empezado una tendencia que se movió hace más de año y media en Twitter en la que relacionaban sentimentalmente a la jefe de Gabinete, María Paula Correa, con el presidente Iván Duque. Por eso este martes el usuario emitió dos trinos retractándose.

En el primero, ‘Joselo Funesto’, dice que el hashtag que promovió para noviembre de 2019 no corresponde a la verdad y se declaró arrepentido. “De manera atenta y sincera me permito manifestar que el HT #LaMozaDeDuque usado desde esta cuenta en noviembre de 2019, NO corresponde a la verdad y estoy arrepentido por haber hecho uso de dicho HT. Es por ello que me retracto del señalamiento hecho y rectifico”, expresó.

En el siguiente tuit continúo diciendo que lo afirmado no le consta, “lamento que por mis suposiciones, haya agredido la honra de la señora María Paula Correa Fernández y en general a quienes hayan resultaron agredidos en su buen nombre con esta situación”, concluyó.

Al parecer el usuario borró el primer trino que hizo con esa etiqueta y podría tratarse de una rectificación exigida por el mismo Gobierno bajo algún procedimiento jurídico. Desde hace unos meses se volvió a revivir esa polémica en la que mencionaban una supuesta y no comprobada relación entre el presidente Duque y Correa.





Hace poco otra persona que se tuvo que retractar fue la senadora María del Rosario Guerra quien el pasado mayo acusó públicamente a Gustavo Petro de recibir dineros del Gobierno de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, y de la guerrilla del ELN para pagar actos de terror en las protestas.

“Colombianos, Maduro y sus colectivos chavistas de la mano de Petro y otros líderes de izquierda se han preparado para generar caos e inestabilidad. Nuestra confianza es el pdte Iván Duque y nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional para que actúen y recuperen la seguridad”, fue el trino que publicó la senadora Guerra el pasado primero de mayo.

Al no presentar pruebas de lo dicho, el senador de Colombia Humana interpuso una demanda contra la congresista por los delitos de injuria y calumnia agravados.

“Lo que persigue la senadora Guerra es inducir dolosamente en la mente y subconsciente de las(os) ciudadanas(os) una imagen deshonrosa sobre mí, con el único fin de afectar mi honor, honra y decoro”, se lee en uno de los apartes de la demanda.

Así las cosas, este 26 de julio se llevó a cabo una audiencia privada de conciliación entre los congresistas, en la que al final la Corte Suprema decidió que Guerra tenía que retractarse de las afirmaciones contra el precandidato presidencial. Así lo hizo durante la mañana de este lunes en su cuenta de Twitter.

“En relación al trino del 1/05/21 de 8:40 pm, en que hago referencia a la situación de protestas y caos en el país, debo retractarme que no me consta que @petrogustavo para este propósito tenga relación con Maduro o colectivos chavistas o que ello haga parte de su proyecto político”, escribió la senadora uribista.

La congresista también había compartido, en medio de las protestas, un video en el que una mujer habla en inglés sobre la situación del país y acusa al líder de la Colombia Humana de los actos vandálicos que rondaban en redes sociales.

En respuesta, el senador Petro citó el trino de Guerra de la Espriella y aceptó la acción, aclarando nuevamente que no tienen ningún tipo de relación con el régimen de Maduro para alterar el orden público en el país.

SIGA LEYENDO