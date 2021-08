Sin camisa y con mensaje reflexivo, Gustavo Petro recibió la segunda dosis de Pfizer

Petro se vacuna / Twitter

Luego de la dura controversia que desató el senador Gustavo Petro, por decir que las vacunas contra el covid-19 son ineficaces contra la variante Delta de ese virus, en la mañana de este martes 3 de julio publicó un tuit en que el informó que ya recibió la segunda dosis de Pfizer.

Con su pecho descubierto, la mirada al vacío y con un mensaje reflexivo, el líder de la Colombia Humana se dirigió al coliseo Movistar Arena para completar su esquema de vacunación, el cual coincide con la polémica que tres días después sigue controvirtiendo a la esfera pública en el país.

“Segunda dosis. Vacúnese ya. La Delta ya llegó al país”, escribió Petro en su trino.

Su publicación causó varias reacciones, principalmente de cibernautas que, al ver que el congresista se quitó toda la camisa para inocularse, se burlaron de él con memes y publicaciones chistosas. Algunos de los comentarios que se ganó el también exalcalde de Bogotá fueron: “Lluvia de memes en 3, 2, 1″; Jajajaja solo es alzarse la manga , este se quitó fue la camisa”; Menos mal la vacuna es en el brazo y no en la nalga”; “No había que encuerarse, hermano”, expresaron los tuiteros.

Cabe recordar que el pasado viernes 30 de julio, Gustavo Petro dejó varios tuis que ocasionaron la reacción de múltiples personajes, incluidos miembros del Gobierno nacional, médicos, epidemiólogos, artistas y más. Petro escribió:

“Muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica. Las vacunas no sirven para el virus covid- delta , según primeras investigaciones. Se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse”, trinó.

Tras la publicación, incluso, la junta directiva de Twitter decidió catalogar como “engañoso” el pronunciamiento del precandidato presidencial por el Pacto Histórico. “Este Tweet es engañoso. Obtén información sobre por qué los funcionarios de la salud recomiendan una vacuna para la mayoría de las personas”, argumentó la red social.

Además, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le salió al paso a la publicación del senado para explicar lo importante que es aplicarse la vacuna. “NO hay demostrada mayor carga viral en Delta, ni cuadro clínico más severo, SI tiene mayor transmisibilidad. TODAS las vacunas bajan la hospitalización y previenen la muerte, para TODOS los linajes, INCLUIDO Delta”, señaló el funcionario.

Y agregó: “Aunque atendiendo a la precisión la mayor carga viral y severidad se sigue estudiando. Pero es claro que vacunas mantienen alta efectividad contra formas graves del covid-19″.

Cabe destacar que, si bien es cierto que la variante Delta tiene presencia en Colombia y en otros 93 países alrededor del mundo, y sí, es más transmisible que otras mutaciones de la enfermedad, lo que no es verdad es que las vacunas no sean efectivas frente a ella, como lo dijo Petro.

Publicaciones en diversas revistas científicas como The Lancet y New England Journal of Medicine, tanto como anuncios de las mismas farmacéuticas, aseguraron que las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, todas en existencia en el país, son efectivas aún contra la variante Delta. La vacuna Sinovac es la única de la cual no se tiene información certera sobre efectividad frente a la nueva mutación.

Tras la controversia, el mismo Petro reveló en un programa en vivo con el también congresista Gustavo Bolívar y el periodista Sergio Barbosa, que por esa situación perdió al menos 100 mil votos.

“Un gobierno en cualquier país del mundo debe proteger a su población y eso no está sucediendo y por eso, a costo de perder votos, porque me hicieron perder bastantes, unos 100 mil - 200 mil, quizás, pero por votos uno no puede silenciarse”, afirmó.

Petro continuó diciendo que todo se trata de marketing político y se mostró en desacuerdo con las estrategias. “Esa táctica del marketing político, que es transformar al político en una mercancía, no me gusta, entonces ponerlo a hablar de acuerdo a los gustos de los consumidores. Desde el punto de vista de la solución de los problemas es un virtual engaño a la sociedad”, expresó.

