A Sebastián Villa le exigieron ir a entrenar con Boca Juniors y el colombiano nuevamente se ausentó

La novela entre Sebastián Villa y Boca Juniors sumó otro capítulo de máxima tensión: el delantero y dos de sus representantes se reunieron con Juan Román Riquelme, vicepresidente y cabeza del Consejo de Fútbol, en el complejo del club en Ezeiza, quien fue el encargado de darle el ultimátum para que este martes se presentara sin falta a los entrenamientos. Sin embargo, el colombiano continuó en rebeldía y nunca llegó a la práctica previo al ‘Superclásico por Copa Argentina. Las posibilidades de salida al conflicto cada vez son menos.

Todo empezó el jueves de la semana pasada, cuando Villa, de 25 años, decidió unilateralmente terminar su etapa en el Xeneize: retiró sus efectos personales y se despidió de sus compañeros, enojado porque la institución rechazó la oferta que el Brujas de Bélgica había realizado para hacerse de sus servicios. La misma asciende a 7 millones de euros más dos en bonos.

A partir de allí, no volvió a presentarse a las prácticas. “Seguramente tienen interés por el tema Villa, pero el tema lo tiene el departamento jurídico nuestro. Estamos a la espera. No hay sanciones, no hay nada. Estamos trabajando en función de que esto se pueda resolver”, dijo Jorge Amor Ameal, presidente auriazul en una rueda de prensa.

“Nosotros como Consejo de Fútbol estamos acá en nuestra función de rodear y compartir diariamente con nuestros jugadores de la mejor manera. Hacer nuestro trabajo administrativo y deportivo para que no les falte nada, para que estén al día, para que convivan bien con sus familias y tengan el mejor ambiente de trabajo. Las decisiones personales de cada jugador deben ser asumidas por ellos y no nos podemos hacer cargo”, agregó Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol e ídolo ‘xeneize’.

El cara a cara entre el jugador y Riquelme tuvo la intención de aclarar la situación, pero no lo consiguió. Ante el intento de diálogo de Riquelme y Boca, el punta y su entorno insisten con que no se presentará a las órdenes de Miguel Ángel Russo. Como agravante, el conflicto se da a horas del Superclásico ante River por Copa Argentina del próximo miércoles en el estadio Ciudad de La Plata.

Villa posee un contrato vigente, que firmó en febrero y vence en diciembre de 2023. La cláusula de salida es de 40 millones de dólares, bastante más que la oferta del Brujas, pero al mismo tiempo una cifra improbable en un mercado de pases europeo de menor movimiento por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19.

Por ahora, el resto del plantel se concentra en el predio de Ezeiza para el partido de octavos de final de la Copa Argentina ante River Plate. Este es el primer partido que tendrá Boca Juniors con su plantel principal tras el altercado en Copa Libertadores ante Mineiro en Brasil y que lo obligó a jugar dos partidos de la Liga con los jugadores de reserva. Edwin Cardona y Jorman Campuzano son los dos únicos colombianos convocados para este encuentro. Frank Fabra no fue llamado por una decisión técnica. El lateral días atrás aceptó no tener el mejor estado físico.

