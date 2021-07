“Yo sí sé de esto. Yo sí he manejado crisis”: Juan Carlos Echeverry habla de sus cartas a la presidencia de Colombia

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y ahora precandidato presidencial elecciones 2022.

Juan Carlos Echeverry, quien ha tenido una amplia carrera en el sector público, como ministro de Hacienda y posteriormente como presidente de Ecopetrol, habló en entrevista con el diario El Espectador, y manifestó que tiene puestos sus ojos en las elecciones presidenciales de Colombia para el 2022, con la estrategia de darse a conocer como una opción diferentes a los partidos y perfiles tradicionales, los cuales según él tienen cansados a los colombianos.

En diálogo con el medio bogotano, el exfuncionario señaló que es evidente que lo que actualmente tiene Colombia es una crisis económica, y por ello, debe ser fundamental que todo el trabajo del próximo mandato se concentre en eso, haciendo énfasis en que “lo fundamental es tener a alguien que sepa de crisis y de economía.”

Ante este problema, el aspirante a la presidencia reveló que unas de sus cartas más fuerte será poner al país a producir.

“No solo a que crezca lo que ya se produce, sino a producir cosas nuevas, sobre todo cosas y productos que hoy por hoy no se están produciendo. Regiones que consideramos menos dinámicas y de menos progreso como Magdalena, La Guajira, Nariño, Cauca, Chocó, los Llanos e incluso los municipios de Antioquia, Santander y Cundinamarca, donde hay un alto potencial productivo, están desatendidos y deben ser nuestros lugares de trabajo”, explicó Echeverry.

Con respecto a la labor social, que también requiere el país, tras no tener experiencia en ello y poder cultivarla en la población, el exministro señaló que lo que actualmente tiene preocupado a un colombiano es poder tener dinero en los bolsillos para garantizar el bienestar de su familia, recuperar su trabajo y tener calidad de vida. Entonces, “el enfoque social, económico y la salida de la crisis casi que son la misma cosa”, afirmó el aspirante a la presidencia.

Tras su respuesta, le indagaron por las ayudas sociales de las que destacó “han sido buenas y oportunas, incluso he dicho que han sido insuficientes”; sin embargó las señaló como solo un puente en los momentos de crisis, pero que el verdadero reto es generar empleo y oportunidades.

A la pregunta de qué piensa que la oposición insista en que la renta básica permanente, Echeverry contestó no estar de acuerdo, argumentando que “la gente no quiere vivir de lo regalado, quiere es usar su inteligencia, su intuición, su capacidad de trabajo e imaginación para producir, con empresas o con sus propias manos. Entonces, decirle que no produzca porque el Estado le paga es un mensaje equivocado. Además, los empresarios no pueden ser vacas lecheras.”

A la hora de hablar de sus contendores en su objetivo por la presidencia, se refirió a Gustavo Petro como un político que genera problemas, mientras que él busca soluciones.

“Que yo sí sé de esto. Yo sí he manejado crisis y el problema no es tanto el qué, sino el cómo”, indicó el aspirante durante la entrevista agregando que “lo que pasa es que la gente tiene que saber que Petro es experto en crear problemas y yo en solucionarlos. Hay que marcar esa diferencia”.

Echeverry en sus dardos contra el líder de la Colombia Humana, quien en las últimas encuestas suma más posibles votos, recordó su paso por la alcaldía de Bogotá afirmando: “abrió un hueco en Transmilenio, que antes de él no estaba. Abrió un hueco en el tema de basuras, que antes de él no estaba. Ni siquiera tuvo un equipo sólido porque a los dos meses se le desbarató. Es que manejar una organización es un tema complicado y difícil, y dar resultados aún más”, aseguró el exministro.

En cuanto a su mirada al actual gobierno, indicó que tiene observaciones como puntos positivos para Iván Duque, “hay luces y sombras. Tiene buenos programas, como el Ingreso Solidario y el PAEF. Y es que le tocó una situación muy dura. Pero también tiene falencias como el tema fiscal, el tema de que hay mucha hambre y desempleo. El Gobierno no fue lo suficientemente generoso en 2020 y la eficacia pudo ser mucho mejor”, expresó a El Espectador.





SEGUIR LEYENDO