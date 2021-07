Video: Yina Calderón responde a las declaraciones que hizo ‘Epa Colombia’ sobre ella

Fotos tomadas de Instagram @Epa_Colombia y @YinaCalderonElOficial

En entrevista con ‘La Red’ de Caracol, el pasado 24 de julio, la creadora de contenido digital ‘Epa Colombia’ realizó unas fuertes declaraciones sobre la empresaria y exprotagonista de novela, Yina Calderón. En esa novela entre las dos influenciadoras, Daneidy Barrera habló de cuando se ofreció a ayudar a la empresaria de fajas después de haber perdido por completo su cuenta oficial de Instagram y sentir perjudicado su trabajo.

“Yina es loca, es que yo creo que ella es loca. Ella hoy dice una cosa, le dije ‘amiga necesitas publicidad, no te la voy a cobrar, te la regalo, hagamos un video, deje de tomar, vayamos a su empresa y grabamos historias y diciendo que soy una empresaria exitosa en Colombia, muestre que usted también puede cambiar’…”, fueron las primeras palabras que pronunció Daneidy Barrera para ‘La Red’ con respecto a Yina Calderón.

Pues bien, hoy fue el turno para que Calderón expresara su derecho a replica en el mismo programa de entretenimiento, en el que habló de su relación con la joven empresaria y creadora de contenido.

“Yo creo que no es una sorpresa, oh sorpresa, oh sorpresa Yina toma. Desde que ustedes me conocen amigos de ‘La Red’ yo tomo, y tomo como muchos en este medio. Lo que pasa es que yo lo muestro, el problema mío es ser visajosa, para qué me pongo a mostrar eso, pero si tomara todos los días pues no tendría tanto éxito en mi empresa”, declaró Yina Calderón para ‘La Red’.

Adicionalmente, la dueña de un emporio de fajas y de varios spas de uñas, aseguró que su problema estaba en que no se aguantaba las ganas de publicar todo lo que ella suele hacer. Sin embargo, de manera contundente respondió a las acusaciones de su colega, que no es ninguna borracha como ella asegura.

“Va a sonar un poquito grosero, pero lo que piense Daneidy me vale cero y medio, cada una en su cuento, cada una con su negocio y yo puedo pensar muchas cosas de ella, pero no salgo en televisión diciéndolo porque no me importa y dos porque no es mi lío, ella verá como maneja su vida, como maneja su empresa y de la misma manera lo hago yo”, mencionó la empresaria.

Asimismo, dijo que no le parecía que Barrera Rojas saliera diciendo que ella está loca o no, porque solamente es problema suyo el comportamiento que ella tenga y el cómo quiere llevar su vida y agregó que esa locura que está poniéndole a su vida es acorde a su edad y la etapa que está viviendo.

“Es algo de juventud, es una etapa de la vida, recuerden que yo hago guaracha, hago música, vivo rodeada de cantantes, incluso estoy pensando en abrir mi propia fonda para que todos vayan y nos emborrachemos todos con todos y nos volvamos como unas piltrafas”.

En algún momento de la vida, Yina Calderón aseguró que todo lo que realizaba con su vida, eran parte de un personaje que ella había creado, pero en entrevista con ‘La Red’ aseguró que en su cotidianidad ella es así.

“Yo les dije que lo que yo hacía en las putifiestas era un personaje porque yo siempre he sido igual, si ustedes me ven la putifiesta yo me porto así, pero si tu me conoces en la vida real yo soy igual… yo tomo como toma cualquier mujer, cualquier hombre, pero se ve escandaloso porque me atrevo a decir que soy borracha, estoy desilusionada, estoy triste, entonces es más que todo por eso y creo que la sociedad no ha entendido que no hay que tener tantas máscaras”, puntualizó para el programa de entretenimiento.

Finalmente, la joven dijo que el día que deje de tomar será cuando tenga un hijo, antes no, porque según ella indicó, le falta mucho tiempo para vivir.

