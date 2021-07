Susana Boreal cuestiona a Sergio Fajardo por “silenciar” opositores con contratos

@susanaboreal

Este viernes la directora de la orquesta de la Universidad de Antioquia de Medellín, Susana Boreal, y quien recientemente hizo pública su inclinación política uniéndose al Pacto Histórico, cuestionó al precandidato presidencial Sergio Fajardo e insinuó que este silencia a personas de una manera particular.

Todo se debió a un tuit del actor Julián Román quien compartió una imagen de Sergio Fajardo, Anibal Gaviria y Andrés Felipe Arias juntos con el titulo “Reficar, Hidroituango, Agro Ingreso Seguro. Cuántos billones perdidos en una sola foto”, y Román escribió: “sume...”

Ante esto, Fajardo le respondió “Tu también en el facilismo Julián? Toma tu RT. Si alguna vez quieres de verdad entender las cosas con mucho gusto te recibo en mi oficina. Feliz noche”, y este fue el mensaje que llevó a la artista musical a pronunciarse.

Boreal citó el tuit de Fajardo y escribió: “¿Para intentar silenciarlo con algún contratico desde la oficina?”.

Ante esto Fajardo salió a defenderse y dijo que si ella llegaba al Congreso, dada su unión al Pacto Histórico, tendría una oficina porque no es delito. “Mi intención es clara: hablar con él, no silenciarlo. Ahora, ¿contrato de qué y para qué? No di contratos como servidor público, mucho menos ahora. ¿Tienes alguna acusación concreta?”, cuestionó el candidato.

Hasta el momento Boreal no ha respondido, pero sí se pronunció la candidata al Congreso de la República por el Pacto, la lideresa Isabel Cristina Zuleta, quien dijo “yo no tengo oficina pero lo puedo recibir sin facilismos en la calles o en lo que nos queda de las montañas destruidas... Feliz noche”, refiriéndose a Ituango y el proyecto de Hidroituango que ella ha criticado.

Quién es Susana Boreal

El pasado 5 de mayo, la antioqueña dirigió a su orquesta de música clásica mientras cientos de paisas cantaban y gritaban al unísono: “el pueblo unido jamás será vencido”.

Los hechos se dieron en el Parque de los Deseos de la capital antioqueña y quedó inmortalizado ante la mirada de más de 6.000 colombianos que se encontraban en las calles protestando.

Además, luego de que varios ciudadanos publicaran el emotivo momento en redes sociales, cuando se vio que era una joven quien dirigía a sus músicos, fue un ‘hit’ en redes sociales, lo que ocasionó que la antioqueña fuera tendencia por varias horas en Twitter e Instagram.

De acuerdo con lo que reveló la misma Susana, durante las movilizaciones en Medellín fueron 150 músicos de diferentes centros de estudio paisas, los que se reunieron para protestar mediante las rimas y la música contra el abuso policial y el exceso de poder que denuncian los ciudadanos desde el pasado 28 de abril que inició el paro nocional.

Algo que sorprendió a la opinión pública sobre el viral hecho, fue que los músicos que sorprendieron a Colombia con estas muestras musicales lograron ensayar en tiempo récord. “Todo salió un día antes, la idea fue de un trompetista que quería hacer algo con los de danza y teatro e hicimos un grupo de WhatsApp y luego las partituras sin ensayar”, dijo Susana, quien se mostró sorprendida, pues ella y su orquesta jamás pensaron que impactarían de esa forma al pueblo colombiano.

Susana dice que este tipo de expresiones son una manera de transmitir la inconformidad, a través de las notas de los instrumentos musicales que le permiten transmitir “un mensaje de esperanza y de paz, tan necesario en estos momentos”.

