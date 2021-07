Carolina Cruz habla de la tormentosa relación que vivió con una de sus exparejas

Se convirtió en una de las mujeres más famosas del Valle del Cauca, después de su participación en el Concurso Nacional de Belleza, quedando como la segunda mujer más bella de Colombia, cuando en su año la ganadora fue Catalina Acosta. Sin embargo, no todo a sido color de rosa en su vida como muchos creen, pues la valluna aseguró en su libro ‘Mi mundo, mis huellas’, la relación que duró cerca de 8 años le costó sufrir lo que no está escrito.

Según informó Pulzo, el hombre fue la primera pareja sentimental de Carolina Cruz. Sin embargo, en su libro que no menciona nombres, relató: “A los 14 años yo creía que había conocido el amor: quería casarme, tener hijos y vivir un cuento de hadas”, y más adelante en el relato de su libro, la vallecaucana reveló cómo se habría iniciado esa relación.

“Me parecía lindo, pero nunca dejaba de ser solo eso, porque era el novio de mi amiga en ese momento. Cuando ellos terminaron, me empezó a llamar más de la cuenta. Al principio pensé que era solo para ser amigos, pero después me invitó (con otras personas también) a un concierto de Ricardo Montaner en Cali, y allí nos dimos el primer beso. En ese momento me movió todo”, narró.

Desde ese momento, la joven de 14 años comenzó a notar que lo que ella sentía por el ex novio de su amiga, iba en aumento pero como las relaciones de antes, pese a que su corazón le pedía seguir viéndolo todos los días, su padre se interponía, pues la autorización para tener novio no se la habían dado todavía.

Sin embargo, como todos los jóvenes de alguna manera se las ingeniaba para poder verse con su pareja y a él le prestaban el carro para que pudiera ir a visitarla en su casa, por lo que aseguró que los primeros meses de noviazgo fueron maravillosos, el personaje se portaba con ella de una manera especial, era atento, respetuoso y sensible pero, todo cambio unos años más adelante, pues tuvo que vivir unos episodios, según indicó Pulzo.

Cabe resaltar, que uno de esos episodios fue cuando al salir del colegio, el joven debió hacer un intercambio estudiantil, pero todo se solucionó con llamadas de larga distancia y cartas que él le hacía llegar a Cali, donde Carolina Cruz residía para ese entonces. Pero la cosa no paró ahí, mientras su novio se encontraba en los Estados Unidos, dos hombres comenzaron a llamar la atención de Carolina Cruz.

Uno de ellos, le propuso que tuvieran una relación, a lo que ella respondió que era imposible porque su corazón ya tenía dueño, el segundo, que hoy es actor, “le movió muchísimo el piso”, según indicó Pulzo.

“Este hombre intentó sacarme de la cabeza a mi novio, cuando lo veía se me movía todo, pero no pasó a mayores, él sabía que jamás íbamos a tener algo serio porque yo estaba enamorada. Yo sentía que sí, porque mientras uno me daba seguridad, me aterrizaba en la tierra y me ofrecía una amistad tranquila, el otro solo me generaba dolor y mucha inseguridad”, rememoró.

En ese momento, su pareja comenzó a salir solamente con sus amigos y otras mujeres, pero ella decidió llamarlas hipócritas, pues de frente la saludaban a ella y a su espalda, le coqueteaban a su novio. Aseguró que la primera vez que se dio cuenta de una infidelidad fue un día en que su padre no la dejó salir a una famosa discoteca en Cali; sin planearlo, su hermano iba para la misma discoteca y cuando le dijo que iba con él, le permitió salir y cuando se bajó del taxi lo encontró de frente tomado de la mano de otra mujer.

“Él era un hombre muy sencillo y especial, la gente lo quería mucho, pero se tomaba tres tragos y se volvía un monstruo con la gente que se acercaba a pedirme una foto (aunque no conmigo, porque jamás me tocó un pelo). […] Y como yo siempre estaba en mis cinco sentidos, vivía alerta para ver lo que pasaba a mi alrededor, y por lo general, tenían que cogerle puntos o curarle alguna herida y terminábamos en urgencias en alguna clínica de Cali”, describió la celebridad.

