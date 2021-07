Mariana Pajón sobre las amenazas que recibió: “vivimos en un país que es una olla a presión”

Tokyo 2020 Olympics - BMX Racing - Women's Individual - Medal Ceremony - AUP - Ariake Urban Sports Park, Tokyo, Japan - July 30, 2021. Silver medallist, Mariana Pajon of Colombia celebrates. REUTERS/Matthew Childs

Tras su tercer triunfo en unos Juegos Olímpicos, Mariana Pajón habló con Caracol Sports y se refirió a unas amenazas que había recibido. En medio de su celebración tomó el tiempo para reflexionar sobre un tema complejo como recibir mensajes intimidatorios.

La antioqueña no dejó claro si ha recibido amenazas por lo sucedido con su esposo Vincent Pelluard, quien clasificó por primera vez a unos Olímpicos y por la delegación colombiana.

“Lastimosamente vivimos en un país que es una olla a presión y a veces nos manifestamos así, pero es solamente cariño y uno lo convierte en triunfos. Al final llegas a tu casa, cierras la puerta y estás con los que realmente valen la pena y los que han creído en ti”, dijo tras ser cuestionada por estas intimidaciones.

Sin embargo no quedó claro si ella se refería a las que recibió en 2017 por un desacuerdo con Nairo Quintana cuando se filtró un audio en el que mandaba al boyacense a “pedalear mejor” por unas críticas que había hecho al bicicrocismo.

En ese momento Mariana contó en Los Informantes que la amenazaron hasta de muerte y con lanzarle ácido en la cara, al igual que a su familia. “Que pasen por encima de mí, que me digan lo que sea, a mí no me duele, pero si están hablando de mi familia, ahí sí le tocan a uno el corazón”, expresó en su momento.

Sin embargo, Caracol Sports al parecer se refería a las posibles amenazas que habría recibido por la clasificación de Pelluard tras el polémico mensaje de Diego Arboleda, otro colombiano que buscaba llegar a Tokio pero que fue reemplazado por el nacido en Francia.

Sin embargo, pese a lo que muchos aseguran en redes sociales, y la queja del mismo Arboleda, sobre una supuesta selección de participantes con intereses personales de por medio, esta se dio basada en una serie de parámetros establecidos en una resolución de la Federación Colombiana de Ciclismo.

La polémica inició cuando se anunció a Carlos Ramírez y a Vicent Pelluard como los dos representantes de Colombia en la categoría masculina de la prueba de Ciclismo de Carrera BMX. Es entonces cuando Diego Arboleda realiza una publicación en Instagram, en ella asegura que su trabajo durante el ciclo olímpico fue en vano y acompaña su mensaje con una fotografía en blanco y negro de él sobre la bicicleta y con las cabeza agachada.

Esto incendió las redes sociales pues daba a entender que Vicent Pelluard recibía el cupo sin merecimiento, pues Arboleda se encontraba por encima en el ranking élite del BMX Masculino, puesto 10 con 465 puntos UCI frente al puesto 17 de Pelluard con 337 puntos UCI.

Sin embargo, según explicó la periodista deportiva Paula Fresneda no se tuvo en cuenta que para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se tenía que cumplir con una serie de parámetros establecidos por la Federación Colombiana de Ciclismo en la resolución 018 firmada el 10 de marzo del 2021.

Colombia recibió tres cupos numéricos a la prueba de carrera de BMX, uno en mujeres y dos en hombres. Ante esto la Federación Colombiana de Ciclismo determinó en la resolución que para obtener el cupo se tendrían en cuenta únicamente los resultados en la categoría Elite en eventos selectivos de Copa Mundo UCI BMX, fueron cuatro en el 2021, y que serían cinco los parámetros a cumplir.

En la Resolución 082 del 2021, la Federación Colombiana de Ciclismo informó los tres representantes de Colombia en la prueba de BMX para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el caso del colombo-francés dice que cumplió con los parámetros 3 y 4,

citados en la Resolución 018. Es decir que su puntaje en las Copa Mundo de BMX, que se realizaron en Verona y Bogotá, fue más alto que el del antioqueño.

