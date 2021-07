La contundente respuesta de Elizabeth Loaiza a Nicolás Arrieta cuando cobró recompensa que ofrecía la modelo

Nicolás Arrieta y Elizabeth Loaiza. Redes Sociales.

A través de redes sociales está circulando una imagen con la contundente respuesta que le dio la modelo y empresaria Elizabeth Loaiza al influenciador bogotano Nicolás Arrieta, luego que este la denunciara por aparente falsa publicidad a través de las plataformas digitales, cuando ella comenzó a ofrecer unas pruebas rápidas para detectar el virus del covid-19 al inicio de la pandemia.

En la fotografía se ve cuando Arrieta le pregunta a la modelo si ya pagó la multa que le impuso la SIC por publicidad engañosa y que cuándo le iba a pagar la recompensa que ella estaba ofreciendo a quien tuviera las pruebas de que ella estaba comercializando dichas pruebas rápidas, a lo que Loaiza respondió:

“Y las pruebas? No me mostraste ninguna porque yo jamás vendí ninguna prueba como quieren hacer ver. Entonces si no hay pruebas en contra mío, no hay milloncitos, NO te los has ganado. Dame la prueba y te daré el derecho”, contestó Loaiza.

Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Además de hacer pública la respuesta a través de sus historias de Instagram, la mujer le agregó un texto en el que le decía al influenciador lo siguiente: “Nico no te has ganado, ni te ganarás los 100 milloncitos. ¡¡¡Sencillamente no hay pruebas de que yo haya vendido ni media prueba covid!!!”.

Hasta el momento no se ha conocido respuesta alguna a esta publicación por parte de Nicolás Arrieta.

Cuál es el motivo del pleito

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en mayo de 2020 en contra de Elizabeth Loaiza Junca por ofrecer el producto ‘ProMed Covid 19 Rapid Test’. La influenciadora digital subió unas historias que la SIC definió como “actividad de promoción (...) en donde además, aseguró que dichos productos contaban con el Registro Sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), cuando no era cierto.

Por lo que Nicolás Arrieta, a través de diferentes publicaciones en sus redes sociales, confrontó a la modelo y le preguntó qué había pasado con la sanción que le impuso la entidad pública.

“El pliego de cargos que formuló la SIC, son cosas que uno se pregunta, o sea, la lógica, presuntamente de esta vaina, es que promocionar algo sin INVIMA, ¿no es un delito? y ¿qué pasó con este cargo? hay que averiguar, hay que presionar. Que me den esa plata de una vez, que me la consignen”.

Y además, agregó: “haz el favor y coge esos 100 millones, inviértelos en alguna vaina que te dé plata para que que dejes de estar promocionando tanto producto por ahí sin INVIMA, porque uno dice esta gente tan millonaria, tan rica, para que se le pase promocionando esas cosas tan piratas”.

Sin embargo, Elizabeth no se quedó callada antes las acusaciones del bogotano y le dio una contundente respuesta: “una formulación de cargos, tú que vienes de familia política, supuestamente o presuntamente, corrupta, debes saber de qué te estoy hablando. Entonces, no trates a la gente como si fuera bruta. Yo haré un video (...) porque me parece que tú siempre te burlas de las personas, pero nadie te ha dicho la verdad a ti. Y deja de tratar a tus seguidores como pendejos, ahí no hay ninguna prueba, muéstrame dónde está el delito. Muéstrame las pruebas, no noticias falsas”, afirmó Loaiza.

SEGUIR LEYENDO