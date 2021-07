“Dos bronces que me saben a oro”: Carlos Ramírez al conseguir la medalla de bronce en BMX

Tokyo 2020 Olympics - BMX Racing - Men's Individual - Medal Ceremony - AUP - Ariake Urban Sports Park, Tokyo, Japan - July 30, 2021. Gold medallist Niek Kimmann of the Netherlands celebrates with silver medallist, Kye Whyte of Britain and bronze medallist, Carlos Ramirez of Colombia. REUTERS/Matthew Childs

Con una pierna lesionada, la incertidumbre de que se realizaran los Olímpicos de Tokio en medio de una pandemia, el corredor colombiano de BMX, Carlos Ramírez se quedó con el tercer lugar luego de una dura disputa con el francés Joris Daudet.

“Este bronce no fue fácil, pero se luchó. Hubo un momento en la pista que creo que todos los vieron, que la vi perdida. En la segunda y la tercer a recta la iba peleando muchísimo, hubo un momento en que chocamos con Joris y la vi escaparse de las manos, y cuarto es el lugar que más duele. Casi lo vivo en Río y aquí gracias a Dios no lo viví”, expresó el medellinense.

Ramírez detalló que su disputa con Daudet fue muy difícil y reveló que le dolió que el francés se hubiera caído.

“Después salir con Joris a pelear en la tercera recta chocamos, le pegué a un morro. Había que presionarlo de una manera en la que él no cometiera el error, sino que entrara muy cerrado en la curva. Fue algo donde pasó, le quitó un poquito de presión atrás y lastimosamente se le fue ahí. Él es un muy gran amigo mío y un gran deportista”, expresó.

El velocista además contó que tras finalizar la carrera terminó con múltiples dolencias: “Quedé peor en la tercera semifinal, que en esta final. Obviamente lo di todo, vieron que llegué a la baranda y me tiré porque me dolía todo, pero gracias a Dios se logró por estar aquí otra vez, se logró montar al podio”.

Ramírez contó también que conseguir de nuevo bronce, como lo hizo en Río cinco años atrás, era cumplir un sueño tras años de esfuerzo en ese deporte.

“Un sueño hecho realidad, en verdad una locura volvérmela a colgar otra de estas. Obviamente sueño con un oro porque es algo que cada deportista sueña, pero son dos bronces que me saben a oro porque son momentos duros que hemos pasado, momentos que hemos tenido y gracias a Dios estamos dándole”, añadió.

El colombiano recordó que llegar a estas justas olímpicas también fue un logro, a raíz de toda la incertidumbre que hubo por la pandemia.

“Con la noticia de que cancelaron los Juegos Olímpicos, no saben lo que me pasó por mi cuerpo. Me dieron ganas de llorar, me dio un bajonazo que no esperaba. En verdad no sabíamos, era como tire y afloje todo era muy raro”, agregó.

En su diálogo con los periodistas, Ramírez también comentó sobre las presiones psicológicas que tienen que vivir en la competencia deportiva más exigente del planeta.

“No somos máquinas, que nos echan gasolina y rendimos. Somos seres humanos como todos ustedes, somos personas de sentimientos y son duros. Pasamos por lesiones, por golpes, por momentos en los que queremos tirar todo”, subrayó.

Finalmente el corredor de BMX invitó a las empresas privadas para que apoyen y patrocinen a más deportistas del país.

“Siempre voy a invitar a las empresas privadas para que también apoyen más a deporte porque como ustedes saben nosotros vivimos de esto, esa es nuestra labor, nuestra pasión. Sigan creyendo en nosotros: somos personas de sueños”, concluyó.





