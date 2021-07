Las cinco claves de Sara Corrales para tener un ‘cuerpo de infarto’: la importancia del ejercicio y la buena alimentación

Sara Corrales

En su cuenta de Instagram, en donde ya completa más de tres millones de seguidores, la actriz colombiana, Sara Corrales, reveló cinco de sus técnicas para conseguir lo que ella denominó como un ‘cuerpo de infarto’. “Alimentación balanceada; ejercicio; buen descanso; buena hidratación; Repetir y repetir y repetir (disciplina y paciencia)”, escribió la paisa en una publicación que acompañó con seis fotos de ella en un gimnasio. Sara, quien ha dedicado varios años de su vida a la actuación, también usa sus redes sociales para hablar de lo que ha sido su transformación física desde que empezó a hacer ejercicio.

¿”Tu crees que yo no me canso como tú? ¿Qué no me duele como a ti? ¿Qué no me da pereza de vez en cuando? ¿Qué no tengo que hacer sacrificios? Pues sí, yo siento lo mismo que tú, pero son más fuertes mis ganas de sentirme llena de vitalidad, activa, enérgica, sana y fuerte. Ah, y soy experta en no engañarme, en no sacarme excusas ni cuentos chinos, así que ya deja de decir que empiezas mañana, o el 1 de enero, empieza ya”, comentó la actriz en una publicación posterior en la que consiguió más de 64 mil ‘me gusta’.

Corrales, quien por estos días se encuentra de nuevo en la pantalla chica de los colombianos por la retransmisión de la novela ‘Vecinos’, producción que protagonizó con Flora Martínez y Robinson Díaz, es una fiel defensora de la vida saludable, incluso, un restaurante cuyos menús están construidos a base de ingredientes ‘agro - ecológicos’, como ella misma lo explica. Sara, incluso, tiene su propia huerta, en donde cultiva todo lo que le entrega a sus clientes en los platos finales. Su restaurante se llama VIVO Live Food, y su huerta, VIVO Live Farm.

“Aquí sembramos semillas ancestrales que nunca han sido alteradas genéticamente para el beneficio de las industrias, cosechamos alimentos libres de químicos (...) es un lugar sagrado en el que la tierra merece todo nuestro respeto, es un lugar que nunca ha conocido un químico para el beneficio de las grandes industrias”, explica.

Restaurante de Sara Corrales

“Siempre he creído en mi, en que puedo lograr cualquier cosa que me proponga. He aquí dos de mis sueños hechos realidad, mi restaurante y mi huerta agro ecológica que cosecha alimentos 100% libres de químicos (...) Amo cuando mis clientes me dicen: ay, yo pensaba que la comida saludable era muy aburrida y simple. En VIVO Live Food te vas a quitar esa idea de la cabeza. Almorzamos hoy aquí o ¿qué? Te espero”, ha comentado Sara en varias de las publicaciones referentes a su empresa.

Además de reivindicar la mala fama que tiene la comida saludable, Sara comparte, constantemente, lo que son sus entrenamientos físicos. Incluso, ha hecho transmisiones en vivo para mostrar las rutinas que hace para fortalecer y tonificar las partes del cuerpo que sus seguidores y admiradores tanto le alaban en los comentarios de sus fotografías.

Sara, quien estuvo en una de las versiones colombianas del programa de gastronomía más famoso del mundo, ‘Master Chef’, siempre se ha referido a la importancia de la conciencia sobre el correcto cuidado y funcionamiento del cuerpo. La paisa define la comida como un ‘combustible’ y como un reflejo de lo que es cada persona, por ello, es necesario tener un plan balanceado.

De hecho, confesó que fue la pasión que le generó el reality de cocina para empezar su propio proyecto en esta industria. “¿Ya eres consciente de lo que comes? ¿Del combustible que le das a tu cuerpo? ¿Sabias que para obtener verdaderos resultados de tu entrenamiento tienes que llevar una alimentación sana?”, cuestionó Sara a sus seguidos cuando les reveló la noticia de la creación de su restaurante.

