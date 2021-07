Exviceministro Rafael Nieto asegura que hay serias amenazas contra María Fernanda Cabal

Senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Foto: archivo.

El exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, reveló este jueves 29 de julio a través de su cuenta de Twitter que existen “serias” amenazas contra la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, las cuales ya fueron puestas en conocimiento por parte de las autoridades.

Junto al anuncio, el también abogado consideró que este tipo de intimidaciones no la van a silenciar, y descató su “carácter, valentía y compromiso” con el país.

“Me ratifican que amenazas contra @MariaFdaCabal son serias y han sido confirmadas por fuentes distintas tanto en Policía como en Fiscalía. Toda la solidaridad con MFernanda y su familia. Tengo la certeza, en todo caso, de que no la callarán. Tiene carácter, valentía y compromiso!”.

Exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, confirmó amenazas contra María Fernanda Cabal. Pantallazo.

En los últimos años, la política, que también es una de las aspirantes a las elecciones del 2022, ya había sufrido de amenazas a través de panfletos que, de manera extraoficial, provendrían de organizaciones guerrilleras. Según pudo conocer Semana, hay dos casos de inteligencia que confirmarían que, tanto las disidencias de las FARC como del ELN, habrían lanzado intimidaciones en contra de Cabal.

El primero de estos episodios tuvo lugar durante un operativo del Ejército Nacional en el cual se le dio de baja a varios miembros del ELN. Entre los hallazgos estuvieron presentes algunos equipos de comunicaciones que habrían tenido el nombre de María Fernanda Cabal y sus seres queridos. Además, lo delicado de los hallazgos es que, junto a estos, también aparecían algunas direcciones que frecuenta.

El segundo de los sucesos tuvo lugar durante la captura de seis disidentes de la llamada ‘Nueva Marquetalia’ en Cali y que ha sido vinculada con la ‘Primera Línea’ durante las jornadas del paro nacional. A los mencionados sujetos se les incautaron fotografías y ubicaciones de sitios donde suele asistir Cabal cuando está en la capital del Valle del Cauca, entre ellos, una finca. La Fiscalía General de la Nación ya había adelantado las investigaciones para esclarecer los planes de este grupo delictivo contra la senadora del Centro Democrático.

A finales del mes pasado, en diálogo con El Tiempo, Cabal señaló que al actual gobierno le ha hecho falta regresar a la bandera de la seguridad, pues según la congresista, el narcotráfico lo tomó desprevenido y, en vista de la ola de protestas, que han sido noticia durante los dos últimos meses, culpó del estallido social al ELN. “Para mí, el cerebro de esto es el ELN. El ELN siempre ha sido el rey de las movilizaciones sociales. Esto para mí tiene el sello del ELN”, indicó entonces.

Director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, asegura que el ELN sí habría influido en los bloqueos y actos vandálicos del paro nacional. Fotos: REUTERS/Luisa Gonzalez - EFE/Mauricio Dueñas Castañeda.

LA CARRERA POR LA PRESIDENCIA:

La política ya ha manifestado en previas oportunidades que su intención es lanzarse para las elecciones del 2022. Esto porque, asegura, muchas personas han visto en ella reflejadas sus posturas, ideales y sentimientos, con lo que cree que existe una conexión con diversos sectores y regiones en el país:

“Empecé un recorrido por toda la Costa colombiana y al interior del país y lo que me encontré en estos tres días fue prácticamente una opinión pública decidida por mí. ‘Usted tiene que lanzarse’, ‘usted tiene que estar’, me decían. Y yo creo que sucede eso es porque yo tengo la claridad de la situación y tengo el valor civil para expresarlo”, dijo hace algunas semanas en entrevista con Infobae Colombia.

Además, precisó que, contrario a los que la ubican como una política de derecha extrema, sus posturas no son radicales. “Yo no tengo nada extremo, porque no me gustan los fundamentalismos, los detesto. No soy religiosa, no me gustan ni las sectas de ningún tipo, ni budistas, ni católicas, ni cristianas, dónde llenan al ser humano de miedo. No creo en privilegios de raza ni nada, eso me parece que son inventos de la humanidad para ver cómo sacan del escenario al contendor”.

