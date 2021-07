Agatha, la menor de ‘La voz kids’ que derritió a los jurados

Desde que iniciaron las audiciones para la temporada número cinco del reality show ‘La Voz Kids’ de Caracol Televisión, las noches han sido tendencia por las dulces voces de los niños que aparecen en el show y, además, por su dulzura y encanto, como lo que sucedió con la audición de ‘Agatha’, una pequeña de tan solo 5 años que se robó todas las miradas en la pantalla.

A pesar de que su audición no fue aclamada por los jurados, ya que solo Jesús Navarro volteó su silla, cuando acabó el show, todos voltearon a conocerla y se enamoraron de su personalidad, primero porque con su tierna voz les confesó que, a pesar de que se equivocó en su interpretación, siguió cantando hasta el final. Todos le aplaudieron y fueron muy empáticos, tanto, que tuvo la oportunidad de ir a jugar con Andrés Cepeda y le enseñó cómo debía cortar la carne antes de comerla.

Momento memorable para el artista pues recordó que era la primera vez en la historia de La Voz Kids, que tenían una concursante tan pequeña.

Agatha se presentó en el escenario de La Voz, interpretando la canción ‘Veo en ti la luz’, de A. Irwin y G. Evan. Pieza musical hace parte de la banda sonora de la película de Disney Enredados, lanzada en el 2010.

Luego de su interpretación, les confesó a los jurados que les había traído regalos de su propia marca de ropa, les entregó a cada uno unas camisetas y les dejó claro que además de la música, también se interesa por la moda.

La Voz Kids:

Las nuevas caras del reallity que ya cumple cinco años en pantalla

- Jesús Navarro: directamente desde México, el vocalista de ‘Reik’ y jurado de este mismo programa en su versión para este país norteamericano, fue anunciado como uno de los tres jurados que liderarán los correspondientes equipos.

El músico, por su parte, aprovecha sus redes sociales para hacer constantes menciones a su público en Colombia, donde dice sentirse “como en casa”.

- Natalia Jiménez: la potente voz de esta cantautora española que ha brillado como una de las vocalistas de la agrupación ‘La quinta estación’, será otra de las jueces que juzgará los talentos de aquellos pequeños que se inscribieron con el sueño de llegar a ser el único ganador.

- Laura Acuña: aunque ya se había confirmado la noticia semanas atrás, es clave aclarar que la presentadora Laura Acuña será otra de las novedades en el programa, pues acompañará a Laura Tobón en la conducción del reality.

“Me llegó una llamada de Caracol y me ofrecen esta maravilla de formato que es ‘La voz Kids’, de verdad era mi sueño. Pregúntame cuánto había esperado un formato de estos (...) yo no me lo esperaba, te digo la verdad, porque al final yo tenía la marca y el sello de RCN muy marcado, fueron muchos años, muchas cosas y muchos proyectos con programas y yo decía ‘no va a pasar’, estaba enfocada en el tema de ‘La Sala’, y llega esa llamada... lloré de la felicidad”, comentó Acuña en un reciente video que compartió con sus fanáticos.