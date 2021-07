Abogado de Richard Aguilar aclara el motivo de su renuncia al Senado

En la noche del pasado martes, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión contra el senador Richard Aguilar Villa, como presunto determinador de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.

Cabe recalcar que, al día siguiente Aguilar renunció a su curul en el Congreso por medio de una carta, donde pone en la mesa su actual situación judicial, la cual le impide continuar al frente de las necesidades del país.

“Por medio de este escrito, me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al Senado de la República a partir de la fecha. Decisión que obedece a la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que me impide continuar con el normal desarrollo de mis deberes y funciones como congresista”, se lee en una parte del documento.

Es importante tener en cuenta que al renunciar, Aguilar busca que su proceso sea revisado y pase de la Corte Suprema a manos de la Fiscalía General. De hecho, uno de los argumentos que presenta la defensa para la solicitud, es que los sucesos por los que se le está investigando ocurrieron cuando Aguilar era gobernador de Santander, entre 2012-2015 y las actuaciones no tienen conexión alguna con su trabajo como senador de la República.

Sin embargo, este jueves Iván Cancino, abogado del exsenador, en diálogo con Semana desmintió que ese fuera el motivo por el cual Aguilar renunció a su curul. De acuerdo al abogado, esta decisión le compete la Corte Suprema de Justicia.

“La gente puede pensar lo que quiera, la gente olvida la historia de este país, las cartas de renuncia dicen lo que uno busca, aquí no se habla de garantías ni de Fiscalía, se habla de la responsabilidad de una persona que está privada de la libertad y que obviamente se quiere dedicar a defender, es una responsabilidad con la causa que lo está investigando”, manifestó.

Respecto a la situación judicial por la que atraviesa el exgobernador, el abogado reconoció que no es un proceso fácil, pues “tiene 9 fundamentos fácticos de imputación”

“Además hay dos testigos, ellos sí delincuentes, que han intentado buscar principios de oportunidad de manera desesperada. Entonces, el agua está en el cuello, si esto tiene como consecuencia que vaya a la Fiscalía pues será una consecuencia procesal, pero no es el fin primordial de la defensa”, aseveró Cancino.

Asimismo, el abogado defensor aprovechó para expresar su descontento con la decisión de imputarle medida de aseguramiento, pues, según él, no era necesario.

“Lo que yo no comparto es en una privación de la libertad porque es un hecho de cuando él era gobernador, han pasado más de seis años no hay urgencia de la medida, él no tiene poder de contratar y por eso interpuse el recuso de reposición para decirle a la Corte que la medida de privación de la libertad en establecimiento penitenciario es equivocada”, manifestó.

