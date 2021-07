No hay evidencia que vincule a seguridad de Duque con filtración de información: MinDefensa

FOTO DE ARCHIVO-El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, habla durante una conferencia de prensa sobre la participación de varios colombianos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, en Bogotá, Colombia, el 12 de julio de 2021. REUTERS/Luisa González

Este 26 de julio, el ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió a los actos terroristas que se han perpetrado en el país durante los últimos meses, como el atentado contra el presidente Iván Duque Márquez el pasado 25 de junio cuando se movilizaba en un helicóptero.

Las autoridades han investigado si en ese momento se registró alguna filtración de información por parte del equipo de seguridad del primer mandatario. Sin embargo, este lunes el ministro de Defensa manifestó que hasta el momento no se ha encontrado ningún tipo de pista que afirme esta teoría.

“Hasta el momento no hay ningún hecho evidente y contundente que signifique filtraciones de información por parte del cuerpo de seguridad. Por el contrario, aquí se han reforzado todas las medidas con apoyo y trabajo conjunto de las Fuerzas Militares y la fuerza pública para brindar protección al presidente de la República”, señaló el jefe de la cartera de Defensa.

Asimismo, el funcionario confirmó que el hombre que actualmente está judicializado por participar en los atentados a la Brigada 30 y contra el presidente, también estaría detrás del plan para derribar el avión del primer mandatario en Bogotá.

Cabe recalcar que, el pasado domingo la revista Semana reveló un nuevo plan de asesinato en contra de Duque liderado por el mismo grupo delincuencial. El acto se llevaría acabo cuando la aeronave se encontrara llegando al aeropuerto de Catam.

De acuerdo con el informe, los francotiradores se ubicarían en las veredas El Hato y Las Palmas, que están a una corta distancia de la pista de aterrizaje, para cuando fuera el momento dispararle a las turbinas del avión al servicio del presidente.

Se conoció que para llevar a cabo el atentado, hace un mes el grupo terrorista compró una vivienda y dos camionetas. Asimismo, en los últimos 15 días, diez personas procedentes del Catatumbo llegaron a la capital del país.

Por su parte, el Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc aceptó, a través de un video de cinco minutos y un comunicado divulgado en las redes sociales, la autoría del atentado en contra del presidente Duque y parte de su gabinete.

De igual modo, el grupo guerrillero, liderado por Néstor Vera, alias ‘Iván Mordisco’, y Miguel Botache, también conocido como ‘Gentil Duarte’, también se atribuyó el atentando con el carro bomba que explotó en las instalaciones del Batallón Grupo Maza, Brigada 30 del Ejército, en la capital del Norte de Santander.

“Queremos Informarle al país que asumimos con responsabilidad las acciones contra la fuerza pública tales como golpes rápidos y consecutivos a la policía del departamento; hostigamiento a las bases militares en los municipios de Tarra, Tibú, Teorama, Abrego, San Calixto, Convención, Hacarí; golpes a la infraestructura de las empresas extractoras la recursos naturales y minerales; acción contra la brigada 30 del Ejército en Cúcuta, y la sede militar de los Estados Unidos; acción contra la policía de Cúcuta; acción contra el presidente de la República Iván Duque Márquez”, se lee en la comunicación.

Adicionalmente, en el texto manifiestan que este tipo de actos no terminarán, e incluso advirtieron al jefe de Estado: “Y nuestras acciones no concluyen aquí, al señor presidente le decimos que estés parte de la guerra y mientras no haya garantías para la inmensa mayoría nuestros fusiles no se van a silenciar”.

