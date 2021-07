La actriz colombiana Marta Liliana Ruiz anunció que fue diagnosticada con cáncer bucal

Captura video @martalilianaruizoficial

Marta Liliana Ruiz es una reconocida actriz, modelo y presentadora colombiana, recordada por su participación en producciones como ‘Niñas mal’, ‘Flor salvaje’, ‘Tu voz estéreo’, ‘Mentiras perfectas’ y, recientemente, en ‘Enfermeras’ dando vida a la Jefe Evelyn. Sin embargo, en una entrevista con ‘La Red’ la mujer reveló que ha sido diagnosticada con cáncer bucal.

“El médico me dio la noticia de que tengo cáncer de boca, afortunadamente es el tipo de cáncer menos agresivo”, explicó la actriz.

La también exreina de belleza reveló en el programa de entretenimiento que desde hace varios años empezó a notar una molestia en su lengua, tema por el que acudió a consulta con varios médicos. En un primer diagnóstico, un profesional le señaló que tenía una enfermedad llamada leucoplasia, la cual es una afectación en las mucosas, especialmente en el área bucal, caracterizada por la aparición de unas manchas blancas irregulares algo engrosadas.

“Hace cinco años empecé a tener una lesión minúscula en la lengua, fui al médico, él me la retiró, hizo la cirugía, se mandó a patología, el resultado era una leucoplasia”, empezó su relato la actriz.

Afortunadamente, en ese entonces los médicos retiraron esa mancha blanca de la lengua de Ruiz a través de una cirugía de manera rápida, luego de que se descartara que era un tumor maligno. “A los tres años volvió la lesión, volvimos a mandar a patología y era una segunda leucoplasia”, señaló la artista y en este momento se procedió de la misma manera.

Sin embargo, el año pasado en medio de la pandemia, Ruiz volvió a notar una de estas manchas en su lengua. “El año pasado durante la pandemia, yo me vi una laceración muy pequeña no en el mismo lugar donde eran las anteriores sino debajo de la lengua, dije ‘bueno esto se va a sanar’ y como era época de pandemia los cirujanos no trabajaban al 100 %”, señaló la mujer.

Cuando por fin pudo ser intervenida nuevamente para retirar esta nueva mancha con cirugía, el tamaño de la mancha había crecido, por lo que su médico hizo una pequeña cirugía para enviar la muestra a patología, cuyos resultados tardaron más de lo esperado y por los cuales el médico la citó a su consultorio -cosa que no había hecho en las dos ocasiones anteriores- para decirle que tenía cáncer de boca y la manera en la que debían proceder ahora.

“El tumor ocupa una cuarta parte de la lengua y la manera de erradicar el cáncer es sacarlo completamente, incluyendo los bordes, un centímetro a cada lado de la lesión”, agregó la actriz Marta Liliana Ruiz.

La actriz se someterá a este procedimiento quirúrgico en el mes de septiembre de este año con el propósito de retirar el tumor cancerígeno y superar la enfermedad. Señaló que esta cirugía durará 12 horas y tendrá que estar varios días hospitalizada.

Por otro lado, agregó que como el tumor es grande y deben retirar otra parte de su lengua, la recuperación tardará y deberán colocarle un implante. “Viene un implante en ese lugar que se va a sacar, será tomado de mi brazo, van a tomar la arteria, toda la parte vascular del brazo, la van a poner en la lengua. Microcirugía es que va a ser una cirugía microscópica donde tienen que conectar cada uno de los vasitos donde van a tener que poner la parte de mi brazo reemplazando la lengua”, explicó a ‘La Red’.

La santandereana de 57 años se mostró positiva ante la intervención qurúrgica y pidió a sus seguidores tenerla en sus oraciones. Sin embargo, también explicó que esta cirugía afectará su desempeño laboral.

“Indiscutiblemente voy a tener una lesión en el habla que yo espero que con tenacidad, con fuerza y con berraquera que es la que debo tener en este momento, superarla, dedicarme a hacer toda la terapia porque yo no quiero que este sea el final de mi carrera”, concluyó.

